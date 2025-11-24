Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

नक्सलियों का 2025 में सबसे बड़ा कबूलनामा! 320 नक्सली ढेर, 8 सीसी और 15 स्टेट कमेटी लीडर मारे जाने की पुष्टि

PLGA 25 Years Report: नक्सलियों ने 2025 में हुए अपने सबसे बड़े नुकसान को स्वीकार करते हुए 17 पेज का विस्तृत संदेश जारी किया है।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 24, 2025

नक्सलियों ने स्वीकारा 2025 में सबसे बड़ा नुकसान (photo source- Patrika)

नक्सलियों ने स्वीकारा 2025 में सबसे बड़ा नुकसान (photo source- Patrika)

PLGA 25 Years Report: नक्सलियों को साल 2025 में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उनके बड़े लीडर इसी साल मारे गए। नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेंट्रल कमेटी के 8 सदस्य जो अपने-अपने क्षेत्र के बड़े लीडर थे वे अलग-अलग मुठभेड़ में मारे गए। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए के 25 साल पूरे होने पर नक्सलियों की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने 17 पेज का एक संदेश बुकलेट जारी कर बीते 11 महीने का ब्योरा दिया है।

PLGA 25 Years Report: नक्सल संगठन को सबसे बड़ा नुकसान

इस बुकलेट के जरिए नक्सलियों ने बताया है कि 2025 में कगार युद्ध ने उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि नक्सलियों ने यह भी कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। हर बार की तरह भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। बताया गया कि पिछले 11 महीने में देशभर में उनके 320 साथी मारे गए हैं। इनमें 8 सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जबकि 15 राज्य समिति मेंबर्स हैं। पोलित ब्यूरो मेंबर और महासचिव बसवा राजू के एनकाउंटर को नक्सल संगठन ने सबसे बड़ा नुकसान माना है। नक्सलियों ने 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 25वीं वर्षगांठ मनाने की बात कही है।

दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 तक 11 महीनों में देशभर में संगठन को काफी नुकसान होने की बात कही गई है। 320 नक्सली मारे गए जिनमें 187 पुरुष और 117 महिलाएं थीं। हालांकि अन्य 20 लोगों का विवरण केंद्रीय कमेटी के पास भी नहीं है। नक्सलियों ने अपने बुकलेट में इस बात को स्वीकारा है कि कगार युद्ध के बीच बढ़ते दबाव और घेराबंदी से संगठन को नुकसान हुआ है। इसी बीच नक्सलियों की पीएलजीए का सबसे बड़ा लीडर और कमांडर हिड़मा भी ढेर कर दिया गया है।

भूपति और सतीश को फिर बताया गद्दार

PLGA 25 Years Report: एक बार फिर नक्सलियों ने अपने बयान में महाराष्ट्र में सरेंडर करने वाले सेंट्रल कमेटी मेंबर भूपति और बस्तर में सरेंडर करने वाले सतीश को गद्दार बताया हैं। कहा गया कि उनके नेतृत्व में 299 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल संगठन के 227 हथियार पुलिस को सौंप दिए हैं। भूपति और रूपेश की कड़ी आलोचना की गई है।

Published on:

24 Nov 2025 02:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / नक्सलियों का 2025 में सबसे बड़ा कबूलनामा! 320 नक्सली ढेर, 8 सीसी और 15 स्टेट कमेटी लीडर मारे जाने की पुष्टि

