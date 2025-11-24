नक्सलियों का 2025 में सबसे बड़ा कबूलनामा! 320 नक्सली ढेर, 8 सीसी और 15 स्टेट कमेटी लीडर मारे जाने की पुष्टि

इस बुकलेट के जरिए नक्सलियों ने बताया है कि 2025 में कगार युद्ध ने उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि नक्सलियों ने यह भी कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। हर बार की तरह भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। बताया गया कि पिछले 11 महीने में देशभर में उनके 320 साथी मारे गए हैं। इनमें 8 सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जबकि 15 राज्य समिति मेंबर्स हैं। पोलित ब्यूरो मेंबर और महासचिव बसवा राजू के एनकाउंटर को नक्सल संगठन ने सबसे बड़ा नुकसान माना है। नक्सलियों ने 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 25वीं वर्षगांठ मनाने की बात कही है।