जगदलपुर

नक्सल लेवी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापेमारी! बस्तर में NIA ने 12 ठिकानों पर दी दबिश, अब तक 27 गिरफ्तार

CG Naxal News: एनआईए की टीम को अरनपुर ब्लास्ट से जुड़े कुछ इनपुट्स मिले थे। इसी इनपुट के आधार पर टीम ने छापेमारी की प्लानिंग की।

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 09, 2025

नक्सल लेवी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापेमारी! बस्तर में NIA ने 12 ठिकानों पर दी दबिश, अब तक 27 गिरफ्तार(photo-patrika)

नक्सल लेवी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापेमारी! बस्तर में NIA ने 12 ठिकानों पर दी दबिश, अब तक 27 गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने लंबे वक्त के बाद बस्तर में ताबड़तोड़ कार्रवाई के साथ वापसी की है। दरअसल एनआईए की टीम को अरनपुर ब्लास्ट से जुड़े कुछ इनपुट्स मिले थे। इसी इनपुट के आधार पर टीम ने छापेमारी की प्लानिंग की। इस बीच छापेमारी में नक्सलियों की लेवी कलेक्शन के कई अहम सबूत एनआईए के हाथ लग गए।

CG Naxal News: मामले में अब तक 27 से अधिक की गिरफ्तारियां

इस कार्रवाई के बाद नक्सलियों की लेवी चेन को तगड़ा झटका लगा है। बस्तर में पहले ही संगठन कमजोर हो रहा है। अब लेवी चेन पर प्रहार होने से बड़ा नुकसान नक्सलियों को हुआ है। एनआईए ने बस्तर के दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के 12 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया।

इस दौरान सीपीआई माओइस्ट के आर्म्स कैडर्स से संदिग्ध सामान जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई 2023 के अरनपुर आईईडी ब्लास्ट और एम्बुश अटैक केस से जुड़ी है, जिसमें नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 10 जवान मौके पर शहीद हो गए थे।

रायपुर में तय कुछ हुआ पर बस्तर आए तो चीजें बदलीं

सूत्रों का कहना है कि एनआईए की टीम ने चार दिन पहले यह ऑपरेशन तय किया था। इसके तहत करीब 6 टीमों को बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों के लिए भेजा गया। सुकमा और दंतेवाड़ा में अकेले 4 टीमें पहुंचीं थी। यहीं से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं।

बताया जा रहा है कि रायपुर में कुछ तय हुआ था और यहां आने के बाद जब अल सुबह छापे पडऩे शुरू हुए तो एनआईए की जांच में लेवी चेन के तार जुडऩे लगे। इसके बाद गिरफ्तार संदिग्धों के बताए अनुसार कुछ और संदिग्धों को राडार पर लिया गया। लोकल सपोर्ट के बीच एनआईए ने करीब 36 घंटे में इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और रिकॉर्ड समय में चार्जशीट भी बना डाली।

नए सबूतों से और मजबूत होगा केस

एनआईए के अनुसार सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सामग्री मिली हैं, जिसमें कैश, हस्तलिखित पत्र, प्रिंटेड रसीद बुक और संदिग्धों से जुड़े डिजिटल डिवाइस शामिल हैं। ये सबूत नक्सल संगठन की फंडिंग और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को उजागर करते हैं। एनआईए ने बताया कि आरोपी नक्सलियों के संपर्क में थे, जो फंड जुटाने और हमलों की योजना में सक्रिय थे।

मौजूदा वक्त में जहां छत्तीसगढ़ में तैनात फोर्स नक्सलियों को रणनीतिक रूप से कमजोर कर रही है तो वहीं एनआईए जैसी सेंट्रल एजेंसी ने भी इस बड़े अभियान में अपनी अहम भूमिका निभा दी है। एनआईए की जांच बेहद गोपनीयता के साथ आगे बढ़ी। अब तक 27 संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुकें है, जिनके खिलाफ दो चार्जशीट्स दाखिल हो चुकी है। एजेंसी ने कहा कि सर्च से मिले नए सबूतों से केस और मजबूत होगा।

आईईडी ब्लास्ट में 10 हुए थे शहीद

दंतेवाड़ा के अरनपुर के पेदका गांव के पास नक्सलियों ने 26 अप्रैल 2023 को आईईडी ब्लास्ट किया था। जिसमें 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। इसमें दरभा डिवीजनल कमेटी शामिल थी।

