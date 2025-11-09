नक्सल लेवी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापेमारी! बस्तर में NIA ने 12 ठिकानों पर दी दबिश, अब तक 27 गिरफ्तार

मौजूदा वक्त में जहां छत्तीसगढ़ में तैनात फोर्स नक्सलियों को रणनीतिक रूप से कमजोर कर रही है तो वहीं एनआईए जैसी सेंट्रल एजेंसी ने भी इस बड़े अभियान में अपनी अहम भूमिका निभा दी है। एनआईए की जांच बेहद गोपनीयता के साथ आगे बढ़ी। अब तक 27 संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुकें है, जिनके खिलाफ दो चार्जशीट्स दाखिल हो चुकी है। एजेंसी ने कहा कि सर्च से मिले नए सबूतों से केस और मजबूत होगा।