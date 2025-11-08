Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

सरकार की नीति रंग लाई..! नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता, 37 लाख के इनामी सात नक्सलियों ने किया सरेंडर

CG Naxal Surrender: गरियाबंद जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। उदंती एरिया कमेटी से जुड़े सात सक्रिय नक्सलियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

गरियाबंद

image

Shradha Jaiswal

Nov 08, 2025

सरकार की नीति रंग लाई..! नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता, 37 लाख के इनामी सात नक्सलियों ने किया सरेंडर(photo-patrika)

सरकार की नीति रंग लाई..! नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता, 37 लाख के इनामी सात नक्सलियों ने किया सरेंडर(photo-patrika)

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। उदंती एरिया कमेटी से जुड़े सात सक्रिय नक्सलियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया है। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत कराया गया यह सरेंडर सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और प्रशासनिक प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है।

CG Naxal Surrender: उदंती क्षेत्र में थे सक्रिय ये नक्सली

सरेंडर करने वालों में सुनील उर्फ जगतार सिंह (₹8 लाख), अरीना टेकाम उर्फ सुगरो (₹8 लाख), विद्या उर्फ जमली (₹5 लाख), लुदरो उर्फ अनिल (₹5 लाख), नंदनी उर्फ पोजे पोडियाम (₹5 लाख), कांति उर्फ मानबति (₹5 लाख) और मल्लेश (₹1 लाख) शामिल हैं। इन पर कुल ₹37 लाख का इनाम घोषित था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ये सभी लंबे समय से उदंती क्षेत्र में सक्रिय थे और कई नक्सली वारदातों में शामिल रहे हैं। सरेंडर के दौरान इनके पास से छह हथियार बरामद किए गए, जिनमें इंसास राइफल, एसएलआर और सिंगल शॉट गन शामिल हैं। प्रशासन ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 08:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / सरकार की नीति रंग लाई..! नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता, 37 लाख के इनामी सात नक्सलियों ने किया सरेंडर

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: खांसी की सिरप निकली नकली, फर्जी दवा पर हुई कार्रवाई, मेडिकल स्टोर सील

CG News: खासी की सिरप निकली नकली, फर्जी दवा पर हुई कार्रवाई, मेडिकल स्टोर सील
गरियाबंद

CG News: करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत, गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन

CG News: करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत, गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन
गरियाबंद

CG News: पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, तीन स्थानों से नक्सलियों के डंप विस्फोट सामग्री बरामद

CG News: पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, तीन स्थानों से नक्सलियों के डंप विस्फोट सामग्री बरामद
गरियाबंद

CG News: पर्यटकों के लिए फिर से खुला बारनवापारा, जानें इस बार क्या हैं मुख्य आकर्षण

CG News: पर्यटकों के लिए फिर से खुला बारनवापारा, जानें इस बार क्या हैं मुख्य आकर्षण
गरियाबंद

CG News: धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे घेरा, चार घंटे तक किया चक्काजाम

CG News: धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे घेरा, चार घंटे तक किया चक्काजाम
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.