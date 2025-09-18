बस्तर में बिजली खपत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 5 साल में 10 लाख यूनिट की खपत… अब यहां नए उपकेन्द्रों की होंगी स्थापना

विद्युत कम्पनी अधिकारियों का कहना है कि जगदलपुर ,कलचा, नगरनार और कोड़ेनार 132/33 केवी उपकेन्द्र की स्थापना होगी। नए विद्युत केन्द्र स्थापित होने से बस्तर जिले को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति मिलेगी है। पहले जहां बढ़ती खपत और सीमित क्षमता के कारण बाधाएं आती थीं, वहीं अब अतिरिक्त उत्पादन और आपूर्ति की वजह से उपभोक्ताओं को बिना रुकावट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। कम्पनी का दावा है कि आने वाले वर्षों में खपत और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में नए सब स्टेशनों की स्थापना की योजना बनाई जा रही है।