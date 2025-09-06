जेब ढीली करने को तैयार रहें! बिजली के बिल पर नहीं मिलेगा हाफ योजना का लाभ, जानें वजह

CG Electricity Bill: बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने से बड़ा झटका लगने वाला है। जिस हाफ बिजली योजना ने अब तक लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी थी, उसमें सरकार ने बदलाव कर दिया है। नतीजा यह होगा कि अब हर घर का बिजली बिल पहले से कहीं ज्यादा आएगा। लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और घरेलू बजट गड़बड़ाना तय है।
दरअसल, कोरबा जिले के हजारों बिजली उपभोक्ताओं को इस माह से बिजली के बिल का बड़ा झटका लगने वाला है। बीते छह साल से मिल रही 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी अब खत्म हो चुकी है। शासन ने एक अगस्त से बिजली बिल हाफ् योजना को संशोधित कर दिया है। जिसका सीधा असर इस से महिने बढ़कर आने वाले बिजली बिल के रूप में दिखेगा। अब केवल 100 यूनिट या उससे कम खपत वाले उपभोक्ताओं को ही 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिल सकेगा।
बिजली हॉफ योजना में बदलाव से खासकर उन घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बजट बिगड सकता है, जो पहले 400 यूनिट तक की खपत पर कम से कम लगभग एक हजार रूपए तक की बचत कर रहे थे। लेकिन बिजली हॉफ योजना के एक अगस्त से संशोधित होने के बाद अब 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पहले से अधिक बिजली बिल देना पडेगा। मध्यम वर्गीय घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पडेगा। बिजली विभाग का भी कहना है कि संशोधित योजना के अनुसार ही उपभोक्ताओं को अगस्त माह का बिल सितंबर से जारी किया जा रहा है।
जिले में सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की संया करीब डेढ़ लाख है। इसमें नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करने वाले अधिकांश उपभोक्ताओं को बिजली हॉफ योजना का लाभ मिल रहा था। जो एक अगस्त से समाप्त हो गया है। योजना में संशोधन के बाद सिर्फ सौ यूनिट और उससे कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं को ही बिजली बिल हॉफ योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिले मे सौ यूनिट से कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संया भी कम है्, इसलिए संशोधित हॉफ योजना के बाद इससे जिले में कम उपभोक्ता ही लाभान्वित होंगे।
पूरे अगस्त माह के दौरान उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। इससे राहत पाने के लिए लोगों ने कूलर,पखें और एसी का खूब उपयोग किया, जिससे बिजली की खपत बढ़ गई। वहीं अगस्त माह का जो बिल सितंबर में मिलना शुरू हो रहा है वह एक जुलाई से बढ़े हुए दर के कारण भी अधिक रहेगा। इस तरह बिजली उपभोक्ताओं को दोहरा दबाव रहेगा।
पहले उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर आधा बिल भरना पड़ता था। जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलती थी। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब सौ यूनिट तक ही खपत करने वाले उपभोक्ताओं को हॉफ बिल स्कीम का लाभ मिलेगा। इससे अधिक खपत पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता को सितंबर के बिल में न्यूनतम एक हजार रूपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।