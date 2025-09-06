Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

जेब ढीली करने को तैयार रहें! बिजली के बिल पर नहीं मिलेगा हाफ योजना का लाभ, जानें वजह

CG Electricity Bill: बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने से बड़ा झटका लगने वाला है। जिस हाफ बिजली योजना ने अब तक लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी थी, उसमें सरकार ने बदलाव कर दिया है। नतीजा यह होगा कि अब हर घर का बिजली बिल पहले से कहीं ज्यादा आएगा।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 06, 2025

बिजली बिल का झटका (फोटो सोर्स- Getty Images)
बिजली बिल का झटका (फोटो सोर्स- Getty Images)

CG Electricity Bill: बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने से बड़ा झटका लगने वाला है। जिस हाफ बिजली योजना ने अब तक लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी थी, उसमें सरकार ने बदलाव कर दिया है। नतीजा यह होगा कि अब हर घर का बिजली बिल पहले से कहीं ज्यादा आएगा। लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और घरेलू बजट गड़बड़ाना तय है।

दरअसल, कोरबा जिले के हजारों बिजली उपभोक्ताओं को इस माह से बिजली के बिल का बड़ा झटका लगने वाला है। बीते छह साल से मिल रही 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी अब खत्म हो चुकी है। शासन ने एक अगस्त से बिजली बिल हाफ् योजना को संशोधित कर दिया है। जिसका सीधा असर इस से महिने बढ़कर आने वाले बिजली बिल के रूप में दिखेगा। अब केवल 100 यूनिट या उससे कम खपत वाले उपभोक्ताओं को ही 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिल सकेगा।

बिजली हॉफ योजना में बदलाव से खासकर उन घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बजट बिगड सकता है, जो पहले 400 यूनिट तक की खपत पर कम से कम लगभग एक हजार रूपए तक की बचत कर रहे थे। लेकिन बिजली हॉफ योजना के एक अगस्त से संशोधित होने के बाद अब 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पहले से अधिक बिजली बिल देना पडेगा। मध्यम वर्गीय घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पडेगा। बिजली विभाग का भी कहना है कि संशोधित योजना के अनुसार ही उपभोक्ताओं को अगस्त माह का बिल सितंबर से जारी किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Protest for electricity: एसईसीएल ने 45 घरों की काट दी बिजली, 2 दिन से अंधेरे में लोग, सडक़ पर उतरकर किया चक्काजाम
कोरीया
Protest for electricity

अधिकांश उपभोक्ता सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले,पड़ेगा असर

जिले में सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की संया करीब डेढ़ लाख है। इसमें नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करने वाले अधिकांश उपभोक्ताओं को बिजली हॉफ योजना का लाभ मिल रहा था। जो एक अगस्त से समाप्त हो गया है। योजना में संशोधन के बाद सिर्फ सौ यूनिट और उससे कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं को ही बिजली बिल हॉफ योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिले मे सौ यूनिट से कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संया भी कम है्, इसलिए संशोधित हॉफ योजना के बाद इससे जिले में कम उपभोक्ता ही लाभान्वित होंगे।

अगस्त में खपत अधिक, इसलिए भी बिल आएगा अधिक

पूरे अगस्त माह के दौरान उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। इससे राहत पाने के लिए लोगों ने कूलर,पखें और एसी का खूब उपयोग किया, जिससे बिजली की खपत बढ़ गई। वहीं अगस्त माह का जो बिल सितंबर में मिलना शुरू हो रहा है वह एक जुलाई से बढ़े हुए दर के कारण भी अधिक रहेगा। इस तरह बिजली उपभोक्ताओं को दोहरा दबाव रहेगा।

अब सौ यूनिट तक ही हॉफ स्कीम का लाभ,अधिक हुआ तो पूरा बिल

पहले उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर आधा बिल भरना पड़ता था। जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलती थी। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब सौ यूनिट तक ही खपत करने वाले उपभोक्ताओं को हॉफ बिल स्कीम का लाभ मिलेगा। इससे अधिक खपत पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता को सितंबर के बिल में न्यूनतम एक हजार रूपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

आकाशीय बिजली की चपेट में आने पर गोबर में गाड़ देने से हो जाता है जिंदा? ऐसे 300 से ज्यादा केस, डॉक्टर ने दिया ये जवाब
Patrika Special News
cg AJAB GAJAB

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 03:02 pm

Published on:

06 Sept 2025 03:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / जेब ढीली करने को तैयार रहें! बिजली के बिल पर नहीं मिलेगा हाफ योजना का लाभ, जानें वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट