जेब ढीली करने को तैयार रहें! बिजली के बिल पर नहीं मिलेगा हाफ योजना का लाभ, जानें वजह

बिजली हॉफ योजना में बदलाव से खासकर उन घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बजट बिगड सकता है, जो पहले 400 यूनिट तक की खपत पर कम से कम लगभग एक हजार रूपए तक की बचत कर रहे थे। लेकिन बिजली हॉफ योजना के एक अगस्त से संशोधित होने के बाद अब 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पहले से अधिक बिजली बिल देना पडेगा। मध्यम वर्गीय घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पडेगा। बिजली विभाग का भी कहना है कि संशोधित योजना के अनुसार ही उपभोक्ताओं को अगस्त माह का बिल सितंबर से जारी किया जा रहा है।