7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika Logo

बालोद

3.22 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ, दुर्ग रीजन में फिर लागू हुई मुफ्त बिजली योजना…

PM Surya Ghar Yojana: बालोद जिले के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हाफ बिजली बिल योजना में संशोधन किया है। अब 400 यूनिट की सीमा की जगह 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50% रियायत मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।

बालोद

Shradha Jaiswal

Aug 07, 2025

3.22 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ, दुर्ग रीजन में फिर लागू हुई मुफ्त बिजली योजना...
3.22 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ, दुर्ग रीजन में फिर लागू हुई मुफ्त बिजली योजना...(photo-patrika)

PM Surya Ghar Yojana: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत 400 यूनिट की मासिक छूट की सीमा में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है।

पुनरीक्षित हाफ बिजली बिल योजना के तहत दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग जिले में लगभग एक लाख 39 हजार 80 उपभोक्ता, बालोद जिले में लगभग 81 हजार 755 एवं बेमेतरा जिले में लगभग एक लाख एक हजार 287 जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। इनमें दुर्ग क्षेत्र (दुर्ग, बालोद, बेमेतरा जिले) के लगभग एक लाख 27 हजार बीपीएल(गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी।

PM Surya Ghar Yojana: बैंक से लोन भी ले सकते हैं उपभोक्ता

शेष राशि के लिए जो उपभोक्ता बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उनके लिए आकर्षक एवं न्यूनतम वार्षिक ब्याज दर 6.3 से 6.5 प्रतिशत् एवं कम से कम दस्तावेज यथा बिजली बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडर कोटेशन एवं फीजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण भी उपलब्ध है।

छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत 2 किलोवॉट प्लांट से प्रतिमाह औसतन 240 यूनिट उत्पादन संभव है, जिस पर 90,000 रुपए तक कुल सब्सिडी (60,000 केंद्र एवं 30,000 राज्य) रुपए मिलती है। 3 किलोवॉट क्षमता के प्लांट से प्रतिमाह औसतन 360 यूनिट उत्पादन संभव है। इसमें 78,000 रुपए केंद्र एवं 30,000 रुपए राज्य कुल 1,08,000 रुपए की सहायता मिलती है।

25 साल तक कर सकते हैं उत्पादन

2 किलोवॉट या अधिक क्षमता वाले प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता प्रतिमाह 240 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन 25 साल तक कर सकते हैं, जो 03 अगस्त 2025 के पहले लागू हॉफ बिजली योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट रियायत) से भी ज्यादा है।

911 परिवार उठा रहे लाभ

बालोद एवं बेमेतरा जिले के 911 परिवार सोलर पैनल लगाकर ना केवल मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि बिजली के भारी-भरकम बिलों से भी राहत पा रहे हैं। वर्तमान में मार्केट में विभिन्न कंपनियों के डीसीआर सोलर पैनल उपलब्ध है।

जिनके 3 किलोवॉट तक के सिस्टम की कीमत 1.8 से 2.10 लाख तक है। इस प्रकार उपभोक्तता के 3 किलोवॉट के सोलर प्लांट पर 1,08,000 रुपए की सब्सिडी घटाकर शेष राशि स्वयं वहन करना होता है। बाजार में सोलर प्लांट का बीमा भी कई बीमा कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।

Published on:

07 Aug 2025 12:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / 3.22 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ, दुर्ग रीजन में फिर लागू हुई मुफ्त बिजली योजना…

