3.22 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ, दुर्ग रीजन में फिर लागू हुई मुफ्त बिजली योजना…

छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत 2 किलोवॉट प्लांट से प्रतिमाह औसतन 240 यूनिट उत्पादन संभव है, जिस पर 90,000 रुपए तक कुल सब्सिडी (60,000 केंद्र एवं 30,000 राज्य) रुपए मिलती है। 3 किलोवॉट क्षमता के प्लांट से प्रतिमाह औसतन 360 यूनिट उत्पादन संभव है। इसमें 78,000 रुपए केंद्र एवं 30,000 रुपए राज्य कुल 1,08,000 रुपए की सहायता मिलती है।