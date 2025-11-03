Road Accident: देखते ही देखते मचा कोहराम! नाबालिग ने थामी स्टीयरिंग और दंपति को मारी जोरदार टक्कर

मिली जानकारी के अनुसार, गीदम रोड स्थित वन विद्यालय में पदस्थ वनपाल डमरूधर बघेल अपनी पत्नी के साथ ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अनुपमा चौक के पास सामने से आ रही कार ने अनियंत्रित होकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार चलाने वाला युवक नाबालिग था और उसके साथ अन्य युवक भी सवार थे।