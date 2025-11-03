Road Accident: देखते ही देखते मचा कोहराम! नाबालिग ने थामी स्टीयरिंग और दंपति को मारी जोरदार टक्कर

नाबालिग ड्राइवर ने मचाई तबाही (photo source- Patrika)
Road Accident: शहर के अनुपमा चौक के पास रविवार सुबह एक नाबालिग कार चालक ने तेज रफ्तार से जा रही कार से मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल दोनों को महारानी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है।
मिली जानकारी के अनुसार, गीदम रोड स्थित वन विद्यालय में पदस्थ वनपाल डमरूधर बघेल अपनी पत्नी के साथ ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अनुपमा चौक के पास सामने से आ रही कार ने अनियंत्रित होकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार चलाने वाला युवक नाबालिग था और उसके साथ अन्य युवक भी सवार थे।
Road Accident: घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनुपमा चौक क्षेत्र में आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने प्रशासन से यातायात नियंत्रण और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
