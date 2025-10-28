CG Accident News: दर्दनाक हादसा! अनियंत्रित कार नहर में गिरी, चालक की मौके पर मौत, दो घायल...(photo-patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के पोता गांव में रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया और तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार तेज गति से मालखरौदा की ओर जा रही थी, तभी मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सीधे नहर में जा गिरा। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मालखरौदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस प्रारंभिक जांच में मान रही है कि हादसा तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही के कारण हुआ है। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है। वहीं, गांव में इस दर्दनाक घटना से शोक का माहौल है।
