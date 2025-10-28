Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Accident News: दर्दनाक हादसा! अनियंत्रित कार नहर में गिरी, चालक की मौके पर मौत, दो घायल…

CG Accident News: सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के पोता गांव में रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी।

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Oct 28, 2025

CG Accident News: दर्दनाक हादसा! अनियंत्रित कार नहर में गिरी, चालक की मौके पर मौत, दो घायल...(photo-patrika)

CG Accident News: दर्दनाक हादसा! अनियंत्रित कार नहर में गिरी, चालक की मौके पर मौत, दो घायल...(photo-patrika)

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के पोता गांव में रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया और तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

CG Accident News: चालक की मौके पर मौत, दो घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार तेज गति से मालखरौदा की ओर जा रही थी, तभी मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सीधे नहर में जा गिरा। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मालखरौदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस प्रारंभिक जांच में मान रही है कि हादसा तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही के कारण हुआ है। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है। वहीं, गांव में इस दर्दनाक घटना से शोक का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 05:07 pm

Published on:

28 Oct 2025 05:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Accident News: दर्दनाक हादसा! अनियंत्रित कार नहर में गिरी, चालक की मौके पर मौत, दो घायल…

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: बेमौसम बारिश और अंधड़ से धान की फसल को नुकसान, किसानों की बढ़ी चिंता…

CG News: बेमौसम बारिश और अंधड़ से धान की फसल को नुकसान, किसानों की बढ़ी चिंता...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य… पुलिसवालों को भी करना होगा नियमों का पालन, जारी हुआ आदेश

CG News, Traffic police
जांजगीर चंपा

अवैध शराब पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, कहा- अब नहीं चलेगा नशा, अवैध शराब नहर में बहाई…

अवैध शराब पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, कहा- अब नहीं चलेगा नशा, अवैध शराब नहर में बहाई...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG Crime: पटवारियों ने सजाई थी जुए की महफिल, कार सहित 20 लाख रुपए का सामान जब्त

CG Crime: पटवारियों ने सजाई थी जुए की महफिल, कार सहित 20 लाख रुपए का सामान जब्त
जांजगीर चंपा

हाईप्रोफाइल जुआ अड्डे पर छापा: पुलिस ने पटवारी व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष समेत 8 को पकड़ा, राजस्व विभाग में मचा हड़कंप

गिरफ्तार (photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.