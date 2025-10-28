हाई स्कूल में उपद्रवियों का तांडव, ऑफिस में तोड़फोड़ और फटाके से मचाई दहशत, आक्रोश में ग्रामीण

CG News: ग्रामीणों ने बताया कि देर रात कुछ लोगों को स्कूल परिसर के आसपास देखा गया था, लेकिन अंधेरा होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि दोषियों की जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।