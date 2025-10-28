Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

हाई स्कूल में उपद्रवियों का तांडव, ऑफिस में तोड़फोड़ और फटाके से मचाई दहशत, आक्रोश में ग्रामीण

CG News: दीपावली की रात राजनांदगांव जिले के हाई स्कूल चिखली में अज्ञात उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। स्कूल कार्यालय और विद्युत उपकरणों में तोड़फोड़ की गई।

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 28, 2025

हाई स्कूल चिखली में जमकर तोड़फोड़ (Photo source- Patrika)

हाई स्कूल चिखली में जमकर तोड़फोड़ (Photo source- Patrika)

CG News: दीपावली की रात जहां पूरा प्रदेश खुशियों के उत्सव में डूबा था, वहीं राजनांदगांव के मोहला ब्लॉक के हाई स्कूल चिखली में कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने उत्पात मचाकर माहौल खराब कर दिया। देर रात शरारती तत्वों ने स्कूल कार्यालय और बरामदे में तोड़फोड़ की, साथ ही फटाके फोड़कर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया।

घटना में ऑफिस के फर्नीचर, खिड़की-दरवाजे और विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। सोमवार सुबह जब स्कूल स्टाफ ने पहुंचकर स्थिति देखी तो सभी हैरान रह गए। सूचना मिलते ही पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

CG News: ग्रामीणों ने बताया कि देर रात कुछ लोगों को स्कूल परिसर के आसपास देखा गया था, लेकिन अंधेरा होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि दोषियों की जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

28 Oct 2025 02:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / हाई स्कूल में उपद्रवियों का तांडव, ऑफिस में तोड़फोड़ और फटाके से मचाई दहशत, आक्रोश में ग्रामीण

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

