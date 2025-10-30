Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG News: ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, दो लोगों की मौत

CG News: नारायणपुर मार्ग पर मोटरसाइकिल में चार लोग सवार होकर जा रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Oct 30, 2025

CG News: ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, दो लोगों की मौत

CG News: भाटापारा के खोलवा मार्ग स्थित लक्ष्मी अपार्टमेंट के पास बुधवार को सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, भाटापारा से नारायणपुर मार्ग पर मोटरसाइकिल में चार लोग सवार होकर जा रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान रवि शंकर निषाद और मनीष निषाद के रूप में हुई है, दोनों टोहडी घाट के निवासी थे। घायल व्यक्तियों की पहचान कुमारी तूलिका निषाद और डेरु फेकर के रूप में हुई है, दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

Published on:

30 Oct 2025 10:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, दो लोगों की मौत

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

