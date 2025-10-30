CG News: ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, दो लोगों की मौत

CG News: भाटापारा के खोलवा मार्ग स्थित लक्ष्मी अपार्टमेंट के पास बुधवार को सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, भाटापारा से नारायणपुर मार्ग पर मोटरसाइकिल में चार लोग सवार होकर जा रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।