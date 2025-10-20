CG News:चट्टान मालगाड़ी से टकराई, कई बोगियां पटरी से उतरीं, किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलमार्ग बाधित

चट्टान मालगाड़ी से टकराई (Photo Patrika)
CG News: किरंदुल से लौह अयस्क लेकर विशाखापत्तनम जा रही एक मालगाड़ी रविवार तड़के बड़े हादसे का शिकार हो गई। सुबह करीब 4 बजे चिमड़ीपल्ली और टावरी स्टेशन के बीच भारी बारिश के चलते चट्टान गिरने से इंजन के दो एक्सल पटरी से उतर गए। हादसे में इंजन और कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए।
यह दुर्घटना घाट सेक्शन नंबर 55 के पास हुई, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से पहाड़ी इलाका कमजोर हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही राहत व मरम्मत कार्य शुरू किया गया। टीम ने युद्धस्तर पर काम करते हुए दोपहर 1:30 बजे तक ट्रैक बहाल कर मालगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया। रेलवे ने सावधानी के तौर पर रविवार और सोमवार को तीन पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि इस रूट पर केवल मालगाड़ियां चल रही हैं, मंगलवार से यात्री ट्रेन सेवा बहाल होने की संभावना है। रेलवे ने अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें।
