CG News:चट्टान मालगाड़ी से टकराई, कई बोगियां पटरी से उतरीं, किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलमार्ग बाधित

यह दुर्घटना घाट सेक्शन नंबर 55 के पास हुई, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से पहाड़ी इलाका कमजोर हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही राहत व मरम्मत कार्य शुरू किया गया। टीम ने युद्धस्तर पर काम करते हुए दोपहर 1:30 बजे तक ट्रैक बहाल कर मालगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया। रेलवे ने सावधानी के तौर पर रविवार और सोमवार को तीन पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है।