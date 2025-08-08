बढ़ाया गौरव: अमेरिका में सोलर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बस्तर के सौरभ, सुनाई अपनी ‘ग्रीन वेडिंग’ की कहानी

बता दें कि यह अमरीकन सोलर एनर्जी सोसाइटी का 54वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन है। सौरभ छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिभागी भी हैं। सौरभ ने नवीकरणीय ऊर्जा विशेषज्ञ एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से पीएचडी की है। वर्तमान में वे सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में तकनीकी, आर्थिक और नीतिगत समाधान विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस सम्मेलन में विश्वभर के विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। इन सभी ने मोतीवाला के शोध कार्य की खुलकर सराहना की है। इसे भारत तथा विकासशील देशों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।