CG Fraud News: साइबर ठगी का नया तरीका, फर्जी भुगतान स्क्रीनशॉट भेजकर पैसे लौटाने का दे रहे झांसा, जानें कैसे बचें

शहर के प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति के पास साइबर ठगों द्वारा फोन कर बताया गया कि आपके बैंक खाते में गलती से पैसा जमा हो गया है। जिसे आप मेरे दिए गए नंबर पर वापस भुगतान कर दें। इस दौरान उनके द्वारा फोन पे के माध्यम से 15 हजार रूपए पेमेंट होने का मैसेज भी भेजा गया। इसके बाद व्यक्ति द्वारा अपना बैंक एकाउन्ट चेक किया गया जिसमें भुगतान का पैसा नहीं आया था। बाद में फोन कर्ता को बताने पर वह अन्य बहाने बनाने लगा। इस तरह वह व्यक्ति अपनी सूझबूझ से ठगी का शिकार होने से बच गया।