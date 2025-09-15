CG Fraud News: साइबर ठगी का नया तरीका, फर्जी भुगतान स्क्रीनशॉट भेजकर पैसे लौटाने का दे रहे झांसा, जानें कैसे बचें

CG Fraud News: यदि आप नेट बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट का उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए। आपके मोबाइल पर आने वाले बैंक ट्रांजेक्शन और बैलेंस मैसेज पर साइबर ठगों की नजर रहती है। कई बार यही लापरवाही खाता खाली होने का कारण बन सकती है। शहर में कुछ दिनों से लोगों के पास ऑनलाइन पेमेंट होने के फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैँ व ठगों द्वारा रकम वापस करने फोन किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, स्मार्टफोन में मौजूद कुछ एप्लीकेशन के जरिए ठग निजी डेटा तक पहुंच बना लेते हैं। बाद में वह आपको बैंक की ओर से फर्जी मैसेज भेजकर रकम वापस मांगते हैं। इसके लिए ठगों द्वारा बकाकयदा पेमेंट भुगतान का स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं।
शहर के प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति के पास साइबर ठगों द्वारा फोन कर बताया गया कि आपके बैंक खाते में गलती से पैसा जमा हो गया है। जिसे आप मेरे दिए गए नंबर पर वापस भुगतान कर दें। इस दौरान उनके द्वारा फोन पे के माध्यम से 15 हजार रूपए पेमेंट होने का मैसेज भी भेजा गया। इसके बाद व्यक्ति द्वारा अपना बैंक एकाउन्ट चेक किया गया जिसमें भुगतान का पैसा नहीं आया था। बाद में फोन कर्ता को बताने पर वह अन्य बहाने बनाने लगा। इस तरह वह व्यक्ति अपनी सूझबूझ से ठगी का शिकार होने से बच गया।
कोरोना काल के बाद कैश की झंझट से बचने के लिए लोग डिजिटल पेमेंट का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। सब्जी, किराना, दूध से लेकर पेट्रोल पंप तक भुगतान क्यूआर कोड से हो रहा है। हर ट्रांजेक्शन पर बैंक बैलेंस का मैसेज मोबाइल पर आता है और इसी का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं।
लोगों को छोटे-छोटे पेमेंट करते समय भी सतर्क रहना चाहिए। डिजिटल पेमेंट करते समय सिर्फ विश्वसनीय ऐप का उपयोग करें और अनजान लिंक पर क्लिक न करें। बैंक से आने वाले प्रत्येक मैसेज को ध्यान से पढ़ें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना बैंक व साइबर सेल को दें। - गीतिका साहू, उप पुलिस अधीक्षक व साइबर प्रभारी