Bastar Dussehra: दुनिया का ऐसा दहशरा मेला...जहां राम-रावण का जिक्र ही नहीं, कांटो के झूले पर सवार होकर देवी पर्व मनाने की अनुमति देती है

Bastar Dussehra: छत्तीसगढ़ के वनांचल बस्तर में दशहरा का उत्सव राम और रावण के बिना ही पूरा हो जाता है। जहां देशभर में दशहरा को भगवान राम की जीत का उत्सव माना जाता है तो वहीं बस्तर में इस दिन सिर्फ मां का स्वागत और आराधना होती है। मां रथारुढ़ होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलती हैं। यहां न रावण का पुतला जलाया जाता है और न ही रामलीला होती है। यहां बेहद अनूठे अंदाज में दशहरा मनाया जाता है जो कि 75 दिन तक चलता है।