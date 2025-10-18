CG News: देश का सबसे बड़ा सरेंडर अब बस्तर के नाम, चंद्रबाबू नायडू पर हमले के मास्टरमाइंड ने किया आत्मसमर्पण

पी एम मोदी ने एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में बस्तर को लेकर कई बातें कहीं। उन्होंने गारंटी दी कि भारत से नक्सलवाद जल्द खत्म होगा। उन्होंने कहा कि 75 घंटे में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। देश में अब केवल 11 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमे से भी तीन जिले अति माओवाद प्रभावित हैं। किसी जमाने में बस्तर में 303 चलता था अब वह सरेंडर हो रहे हैं पहले बस्तर लाल आतंक का गढ़ था, आज वहां बस्तर ओलंपिक का आयोजन होता है। इस बार वहां के लोग शांति के साथ दीवाली देखेंगे।