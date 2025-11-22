जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला! रिजेक्ट हुआ बीमा क्लेम, अब कंपनी देगी 1.20 लाख रुपए

Insurance Claim Rejected: जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनियों के टालमटोल रवैये पर करारा रूख दिखाते हुए निवा ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एक कैंसर पीड़ित की पत्नी को 1 लाख रुपए चिकित्सा व्यय के साथ-साथ मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, ऋण प्रदाता बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को भी सहयोग न करने के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।