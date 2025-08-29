बस्तर में 95 साल बाद त्रासदी: 4 जिलों में करीब 1000 करोड़ का नुकसान, हजारों लोग हुए बेघर… CM ने द. कोरिया से जाना हाल

दंतेवाड़ा जिले में बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान सामने आया है। यहां जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाढ़ की वजह से सरकारी पुल-पुलिया टूट गई हैं। सुधार का काम जारी है। सभी रास्तों को खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी नुकसान का आंकलन जारी है। प्रारंभिक नुकसान 300 करोड़ तक बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी दाखिल होने से लोगों को घर से बेघर होना पड़ा है। लोगों का सब कुछ पानी में बर्बाद हो गया है।