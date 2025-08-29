बस्तर में 95 साल बाद त्रासदी: 4 जिलों में करीब 1000 करोड़ का नुकसान, हजारों लोग हुए बेघर… CM ने द. कोरिया से जाना हाल

Rain Alert: बस्तर संभाग के चार जिलों में 95 साल बाद सबसे भीषण त्रासदी आई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में पिछले दिनों हुई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि हजारों लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा है। चारों जिलों में करीब 1000 करोड़ के नुकसान का प्रारंभिक आंकड़ा आया है। पुल-पुलिया बाढ़ में बह चुके हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के साथ रास्ते खोले जा रहे हैं। मूसलाधार के तीन दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं।
सुकमा जिले में सुकमा-मलकानगिरी रोड ब्लॉक है इस वजह से द. बस्तर का ओडिशा से संपर्क कटा हुआ है। वहीं भोपालपट्टनम के आगे तारलागुड़ा के पास पानी, सडक़ के उपर से बह रहा है इसलिए बस्तर का संपर्क आंध्र और तेलंगाना से कट गया है। चारों जिलों में हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक, बस्तर संभाग में 43 राहत शिविरों में 1200 से अधिक लोगों को रखा गया ह्रै। 200 से अधिक मकान ढहे है राहत एवं बचाव के कार्य जारी है।
दंतेवाड़ा जिले में बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान सामने आया है। यहां जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाढ़ की वजह से सरकारी पुल-पुलिया टूट गई हैं। सुधार का काम जारी है। सभी रास्तों को खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी नुकसान का आंकलन जारी है। प्रारंभिक नुकसान 300 करोड़ तक बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी दाखिल होने से लोगों को घर से बेघर होना पड़ा है। लोगों का सब कुछ पानी में बर्बाद हो गया है।
संभाग के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के सौ से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां प्रभावित ग्रामीण राहत राशि का इंतज़ार कर रहें है। जबकि प्रशासन अभी भी नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है बीजापुर जिले के तुमनार में काफ़ी नुकसान हुआ है। यहां 23 मकान बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए है साथ ही 18 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।
बस्तर की बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दक्षिण कोरिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टरों व अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। सीएम ने कहा, बाढ़ से हुई जनहानि और पशुहानि प्रभावित परिवारों को राहत राशि अविलंब उपलब्ध कराएं।