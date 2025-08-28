मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही! बाढ़ में फंसे 50 स्कूली बच्चों का पुलिस व ITBP ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

Bastar Flood: नारायणपुर/छोटेडोंगर जिले के छोटेडोंगर क्षेत्र में मंगलवार को हुई 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। बड़गांव माड़ीन नदी पुल और टेकानार-पिनगुंडा पुल पर जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई। इसी दौरान अबुझमाड़ स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 50 छात्र-छात्राओं को लेकर लौट रही एक बस धनोरा पुल के पास बीच रास्ते में फंस गई।