जगदलपुर

मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही! बाढ़ में फंसे 50 स्कूली बच्चों का पुलिस व ITBP ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

Bastar Flood: अबुझमाड़ से लौट रही 50 छात्रों की बस धनोरा पुल पर फंसी, पुलिस और आईटीबीपी के संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी बच्चों को सुरक्षित बचाया गया और ओरछा भेजा गया।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 28, 2025

पुलिस व आईटीबीपी ने किया सुरक्षित रेस्क्यू (Photo source- Patrika)
पुलिस व आईटीबीपी ने किया सुरक्षित रेस्क्यू (Photo source- Patrika)

Bastar Flood: नारायणपुर/छोटेडोंगर जिले के छोटेडोंगर क्षेत्र में मंगलवार को हुई 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। बड़गांव माड़ीन नदी पुल और टेकानार-पिनगुंडा पुल पर जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई। इसी दौरान अबुझमाड़ स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 50 छात्र-छात्राओं को लेकर लौट रही एक बस धनोरा पुल के पास बीच रास्ते में फंस गई।

सूचना मिलते ही छोटेडोंगर थाना प्रभारी सुदर्शन सिंह ध्रुव पुलिस टीम और आईटीबीपी जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चों को सुरक्षित वापस छोटेडोंगर लाया गया। यहाँ सभी बच्चों को पहले चाय-बिस्कुट और फिर आईटीबीपी कैप में भोजन उपलब्ध कराया गया।

Bastar Flood: रात में उन्हें कन्या आश्रम और बालक छात्रावास में ठहराया गया। बुधवार सुबह जलस्तर कम होने पर सभी बच्चों को बस से सुरक्षित ओरछा भेजा गया। बच्चों ने सुरक्षित रेस्क्यू के लिए पुलिस व आईटीबीपी जवानों का आभार जताया।

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही! बाढ़ में फंसे 50 स्कूली बच्चों का पुलिस व ITBP ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

