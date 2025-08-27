बस्तर संभाग में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर, दर्जनों गांव टापू बने, सड़क मार्ग बाधित, कई यात्री फंसे

राहत की बात यह रही कि इस आपदा में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। सभी प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों और राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। बस्तर संभाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। नदी-नाले उफान पर हैं और कई ग्रामीण इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। नेशनल हाइवे पर जगह-जगह पानी भरने से झीरम घाटी के पास घंटों तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जाने वाले मार्ग कट गए, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीण इलाकों में बारिश के चलते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।