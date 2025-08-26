CG News: छत्तीसगढ़ में बाढ़ का कहर, परिवार के 4 बच्चे बहे, 3 की मौत, एक अब भी लापता

जानकारी के अनुसार नारायणपुर क्षेत्र के तीन ग्रामीण और कुछ स्कूली बच्चियों सहित 11 लोग नाव से नदी पार कर रहे थे। तेज बहाव के कारण नाव पलट गई। इस हादसे में दो बच्चियां लापता हो गई हैं, जबकि नौ लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों और प्रशासनिक अमले की मदद से तत्काल खोजबीन शुरू की गई, लेकिन अब तक बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला है।