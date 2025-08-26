CG News: छत्तीसगढ़ में बाढ़ का कहर, परिवार के 4 बच्चे बहे, 3 की मौत, एक अब भी लापता

CG News: छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश और नदियों में आए उफान ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है। बिलासपुर जिले से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां सोमवार को एक ही परिवार के चार मासूम बच्चे बाढ़ में बह गए। इनमें से तीन बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है।
वहीं, बीजापुर और पचपेड़ी इलाके में भी पानी के तेज बहाव ने जानलेवा रूप ले लिया है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के खोंगसरा इलाके में स्थित मरही माता मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी दौरान नदी में अचानक बाढ़ का पानी आ गया।
बलौदाबाजार जिले के भाटापारा से आए ध्रुव परिवार के चार बच्चे इसमें बह गए। मरने वाले बच्चों की पहचान गौरी ध्रुव (13 वर्ष) मुस्कान ध्रुव (13 वर्ष) नितांश ध्रुव (5 वर्ष)चौथा बच्चा अब भी लापता है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, ग्रामीण और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। इसी तरह बाढ़ का एक और बड़ा हादसा बीजापुर जिले में हुआ।
जानकारी के अनुसार नारायणपुर क्षेत्र के तीन ग्रामीण और कुछ स्कूली बच्चियों सहित 11 लोग नाव से नदी पार कर रहे थे। तेज बहाव के कारण नाव पलट गई। इस हादसे में दो बच्चियां लापता हो गई हैं, जबकि नौ लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों और प्रशासनिक अमले की मदद से तत्काल खोजबीन शुरू की गई, लेकिन अब तक बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला है।