Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में बाढ़ का कहर, परिवार के 4 बच्चे बहे, 3 की मौत, एक अब भी लापता

CG News: बिलासपुर जिले से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां सोमवार को एक ही परिवार के चार मासूम बच्चे बाढ़ में बह गए।

बिलासपुर

Love Sonkar

Aug 26, 2025

Ahmedabad sabarmati river

CG News: छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश और नदियों में आए उफान ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है। बिलासपुर जिले से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां सोमवार को एक ही परिवार के चार मासूम बच्चे बाढ़ में बह गए। इनमें से तीन बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है।

वहीं, बीजापुर और पचपेड़ी इलाके में भी पानी के तेज बहाव ने जानलेवा रूप ले लिया है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के खोंगसरा इलाके में स्थित मरही माता मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी दौरान नदी में अचानक बाढ़ का पानी आ गया।

बलौदाबाजार जिले के भाटापारा से आए ध्रुव परिवार के चार बच्चे इसमें बह गए। मरने वाले बच्चों की पहचान गौरी ध्रुव (13 वर्ष) मुस्कान ध्रुव (13 वर्ष) नितांश ध्रुव (5 वर्ष)चौथा बच्चा अब भी लापता है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, ग्रामीण और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। इसी तरह बाढ़ का एक और बड़ा हादसा बीजापुर जिले में हुआ।

जानकारी के अनुसार नारायणपुर क्षेत्र के तीन ग्रामीण और कुछ स्कूली बच्चियों सहित 11 लोग नाव से नदी पार कर रहे थे। तेज बहाव के कारण नाव पलट गई। इस हादसे में दो बच्चियां लापता हो गई हैं, जबकि नौ लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों और प्रशासनिक अमले की मदद से तत्काल खोजबीन शुरू की गई, लेकिन अब तक बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 07:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: छत्तीसगढ़ में बाढ़ का कहर, परिवार के 4 बच्चे बहे, 3 की मौत, एक अब भी लापता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.