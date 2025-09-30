Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में अगले 4 दिन ‘झमाझम बारिश’ की चेतावनी, 1, 2, 3 अक्टूबर के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rain Alert: राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभागों के कई जिलों में मौसम विभाग ने 30 सितंबर और 1-2-3-4-5 अक्टूबर के लिए बारिश की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी की है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Sep 30, 2025

Heavy Rain Warning

फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए कई संभागों के जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी है और 3 अक्टूबर तक येलो अलर्ट भी जारी किया है।

इन जिलों में 3 अक्टूबर तक येलो अलर्ट

30 सितंबर: अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, पाली, झालावाड़, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट।

1 अक्टूबर: अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, बालोतरा, बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, जालोर, पाली, राजसमंद, सलूंबर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट।

2 अक्टूबर: अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भरतपुर, दौसा, डीग, बालोतरा, बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, जालोर, पाली, राजसमंद, सलूंबर, सवाईमाधोपुर, सिरोही और उदयपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट।

3 अक्टूबर: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, सिरोही, उदयपुर और बाड़मेर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट।

इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभागों के कई जिलों में मौसम विभाग ने 30 सितंबर और 1-2-3-4-5 अक्टूबर के लिए बारिश की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी की है।

इन 10 जिलों में रहा अधिकतम तापमान
स्टेशन - तापमान


जैसलमेर - 39.4
श्रीगंगानगर - 38.6
लूणकरणसर - 38.5
बाड़मेर - 38
चूरू - 38
बीकानेर - 37.5
अलवर - 36.8
पिलानी - 36.8
दौसा - 36.4
संगरिया - 36.3

जयपुर

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में अगले 4 दिन ‘झमाझम बारिश’ की चेतावनी, 1, 2, 3 अक्टूबर के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

