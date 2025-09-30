राजस्थान में अगले 4 दिन ‘झमाझम बारिश’ की चेतावनी, 1, 2, 3 अक्टूबर के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rain Alert: राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभागों के कई जिलों में मौसम विभाग ने 30 सितंबर और 1-2-3-4-5 अक्टूबर के लिए बारिश की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी की है। less than 1 minute read