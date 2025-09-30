राजस्थान में अगले 4 दिन ‘झमाझम बारिश’ की चेतावनी, 1, 2, 3 अक्टूबर के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

फाइल फोटो- पत्रिका
Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए कई संभागों के जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी है और 3 अक्टूबर तक येलो अलर्ट भी जारी किया है।
30 सितंबर: अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, पाली, झालावाड़, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट।
1 अक्टूबर: अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, बालोतरा, बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, जालोर, पाली, राजसमंद, सलूंबर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट।
2 अक्टूबर: अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भरतपुर, दौसा, डीग, बालोतरा, बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, जालोर, पाली, राजसमंद, सलूंबर, सवाईमाधोपुर, सिरोही और उदयपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट।
3 अक्टूबर: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, सिरोही, उदयपुर और बाड़मेर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट।
राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभागों के कई जिलों में मौसम विभाग ने 30 सितंबर और 1-2-3-4-5 अक्टूबर के लिए बारिश की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी की है।
जैसलमेर - 39.4
श्रीगंगानगर - 38.6
लूणकरणसर - 38.5
बाड़मेर - 38
चूरू - 38
बीकानेर - 37.5
अलवर - 36.8
पिलानी - 36.8
दौसा - 36.4
संगरिया - 36.3
