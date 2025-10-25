Rajasthan: सीधे खाते में आएंगे 1.5 लाख रुपए, इन प्राइवेट स्कूल की बालिकाओं को भी मिलेगा ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ का लाभ

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Lado Protsahan Yojana 2025: राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो प्रोत्साहन योजना अब केवल राजकीय विद्यालयों की छात्राओं तक सीमित नहीं रहेगी। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
इसके लिए महिला अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिलास्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
इस योजना के तहत उन बालिकाओं को कुल 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है जिनका जन्म सरकारी या सरकार से अधिकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ हो। यह राशि 7 किश्तों में सीधे बैंक खाते में जमा कराई जाती है।
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से यह लाभ राजकीय के साथ निजी विद्यालयों की छात्राओं को भी दिया जाना था लेकिन योजना की प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंची। इसी कारण सभी स्तरों पर कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने और प्रक्रिया को गति देने के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
यह आमुखीकरण कार्यशाला नवंबर के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इसमें जिले के सभी राजकीय व निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नोडल अधिकारी, साथ ही पीईईओ, यूसीईईओ और सीबीईईओ कार्यालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
कार्यशाला में प्रतिभागियों को लाडो प्रोत्साहन योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार आवेदन भरने, दस्तावेज अपलोड करने, आवेदन लॉक करने व भुगतान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल पर संचालित की जाएगी।
