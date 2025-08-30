खुशखबरी: टूरिस्ट सीजन में 1 लाख से ज्यादा नए स्टाफ की भर्ती, 28% बढ़ गए पर्यटक, इस साल राजस्थान में आ सकते हैं इतने करोड़ टूरिस्ट

Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

खुशखबरी: टूरिस्ट सीजन में 1 लाख से ज्यादा नए स्टाफ की भर्ती, 28% बढ़ गए पर्यटक, इस साल राजस्थान में आ सकते हैं इतने करोड़ टूरिस्ट

राजस्थान आने वाले पर्यटकों की संख्या में 28 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 सितंबर से शुरू हो रहे नए पर्यटन सीजन में करीब 30 करोड़ पर्यटकों के राजस्थान आने का अनुमान लगाया जा रहा है।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 30, 2025

हवामहल (फोटो: पत्रिका)

राजस्थान में अब पर्यटन का ऑफ सीजन पुरानी बात हो गई है। क्योंकि जिस तरह पर्यटन स्थल पूरे साल गुलजार रहते हैं उस दृष्टिकोण से अब राजस्थान देश-दुनिया के पर्यटकों के लिए ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यही वजह है कि राजस्थान आने वाले पर्यटकों की संख्या में 28 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब दो दिन बाद 1 सितंबर से शुरू हो रहे नए पर्यटन सीजन में करीब 30 करोड़ पर्यटकों के राजस्थान आने का अनुमान लगाया जा रहा है।

पसंद के पीछे ये तथ्य आए सामने

पर्यटन सीजन 1 सितंबर से 31 मार्च तक रहता है।

मार्च-अप्रेल में देसी पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे।

जुलाई-अगस्त में मानसून पर्यटन शुरू हो जाता।

अप्रेल से अगस्त तक वीकेंड पर लाखों की संख्या में पर्यटकों की आवक।

2024-25 में राजस्थान आए थे 23 करोड़ पर्यटक।

जयपुर में नए सीजन के लिए स्टाफ की भर्ती

  • जयपुर शहर में बजट से पांच सितारा तक 2500 होटल।
  • 1 लाख से ज्यादा नए स्टाफ की भर्ती।
  • पर्यटकों के फीडबैक के हिसाब से होटल रिसोर्ट के इंटीरियर में सुधार।
  • अन्य शहरों से खास डिश बनाने वाले कुक बुलाए गए।

पर्यटन विभाग ने भी कसी कमर

  • पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सहायता बल भी सुचारू करेगा यातायात व्यवस्था।
  • जिला प्रशासन भी पर्यटन सीजन में पर्यटकों की सहायता के लिए रहेगा तैयार।
  • 25 से 31 दिसंबर को परकोटा व शहर में यातायात व्यवस्था पर रहेगा विशेष फोकस।

राजस्थान आने वाले पर्यटकों की संख्या में सालाना 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल 23 करोड़ पर्यटक राजस्थान आए थे। इस सीजन में 6 से 7 करोड़ से पर्यटक ज्यादा आने का अनुमान है।

राजेश यादव, प्रमुख सचिव,पर्यटन विभाग

हवामहल पर पर्यटक (फोटो: पत्रिका)

आने वाले सीजन में हमारा सारा ध्यान मेहमान नवाजी पर रहेगा और इसी हिसाब से हमने होटल, रिसोर्ट में अतिरिक्त स्टाफ और संसाधन जुटाए हैं।

हुसैन खान, अध्यक्ष-होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान

राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां पर्यटक विरासत, लेपर्ड, डेजर्ट सफारी, झील टूरिज्म का लुत्फ ले सकते हैं। यही वजह है कि राजस्थान में अब पूरे साल पर्यटक आने लगे हैं।

भगत सिंह लोहागढ़, पर्यटन विशेषज्ञ

Published on:

30 Aug 2025 09:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / खुशखबरी: टूरिस्ट सीजन में 1 लाख से ज्यादा नए स्टाफ की भर्ती, 28% बढ़ गए पर्यटक, इस साल राजस्थान में आ सकते हैं इतने करोड़ टूरिस्ट

