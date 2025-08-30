खुशखबरी: टूरिस्ट सीजन में 1 लाख से ज्यादा नए स्टाफ की भर्ती, 28% बढ़ गए पर्यटक, इस साल राजस्थान में आ सकते हैं इतने करोड़ टूरिस्ट

राजस्थान में अब पर्यटन का ऑफ सीजन पुरानी बात हो गई है। क्योंकि जिस तरह पर्यटन स्थल पूरे साल गुलजार रहते हैं उस दृष्टिकोण से अब राजस्थान देश-दुनिया के पर्यटकों के लिए ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यही वजह है कि राजस्थान आने वाले पर्यटकों की संख्या में 28 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब दो दिन बाद 1 सितंबर से शुरू हो रहे नए पर्यटन सीजन में करीब 30 करोड़ पर्यटकों के राजस्थान आने का अनुमान लगाया जा रहा है।