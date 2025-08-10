राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में आएंगे इतने रुपए; कल झुंझुनूं से केंद्रीय कृषि मंत्री और CM डालेंगे राशि

PMFBY Compensation Amount: राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2023-24 और 2024-25 के तहत देशभर के 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बीमा राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि से न केवल किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी होगी।