राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में आएंगे इतने रुपए; कल झुंझुनूं से केंद्रीय कृषि मंत्री और CM डालेंगे राशि

PMFBY Compensation Amount: राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2023-24 और 2024-25 के तहत देशभर के 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बीमा राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि से न केवल किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी होगी।
सोमवार को झुंझुनूं में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा शामिल होंगे। यह आयोजन दोपहर 1 बजे शुरू होगा, जिसमें एक बटन दबाकर राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 11 अगस्त को राजस्थान के लगभग 27 लाख फसल बीमा धारक किसानों को लगभग 1200 करोड़ रुपये की राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यह राशि प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में प्रदान की जा रही है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, सूखा या बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मुआवजा राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कम प्रीमियम पर बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।