Jaipur News: स्टॉक मार्केट में मोटी कमाई का दिखाया सपना, जयपुर के कारोबारी से 125 करोड़ रुपए ठगे

पीड़ित ने बताया कि अप्रेल 2020 से अक्टूबर 2025 तक इम्पेक्स एग्रोटेक में 74.25 करोड़ और जुलाई 2023 में 49 करोड़ रुपए बनाई गई नई कंपनियों में निवेश किए। इस दौरान गौरव ने आदर्श नगर निवासी राहुल खुराना और झोटवाड़ा निवासी निशु गोयल को निदेशक बना दिया। आरोप है कि तीनों ने मिलीभगत से कंपनी की वैध राशि को निजी लाभ में खर्च कर दिया। फर्जी अकाउंट बनाकर रकम का गबन किया गया।