Jaipur News: स्टॉक मार्केट में मोटी कमाई का दिखाया सपना, जयपुर के कारोबारी से 125 करोड़ रुपए ठगे

जयपुर। राजधानी जयपुर में जमीन कारोबारी के साथ 125 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वैशाली नगर की लोहिया कॉलोनी में रहने वाले डिबोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर मुकेश मनवीर सिंह ने इस्तगासे से कंपनी के तीन अन्य डायरेक्टर गौरव जैन, राहुल खुराना और निशु गोयल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
पीड़ित मुकेश ने बताया कि वर्ष 2016 में महारानी फार्म निवासी गौरव जैन से मुलाकात हुई। गौरव ने स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का दावा कर साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। मुकेश ने गौरव की बातों में आकर शेयर मार्केट में आठ कंपनियां लॉन्च कीं, जिनमें डिबोक बिल्डकॉन, सेंड्स एंटरटेनमेंट आदि अन्य शामिल है।
पीड़ित ने बताया कि अप्रेल 2020 से अक्टूबर 2025 तक इम्पेक्स एग्रोटेक में 74.25 करोड़ और जुलाई 2023 में 49 करोड़ रुपए बनाई गई नई कंपनियों में निवेश किए। इस दौरान गौरव ने आदर्श नगर निवासी राहुल खुराना और झोटवाड़ा निवासी निशु गोयल को निदेशक बना दिया। आरोप है कि तीनों ने मिलीभगत से कंपनी की वैध राशि को निजी लाभ में खर्च कर दिया। फर्जी अकाउंट बनाकर रकम का गबन किया गया।
जब कंपनी के सीए से खातों की जांच करवाई, तो तीनों ने अकाउंटेंट अभिषेक शर्मा पर गबन का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आरोप है कि गौरव ने गबन की राशि से करोड़ों की महंगी गाड़ियां खरीदी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
