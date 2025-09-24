Jaipur Crime: 12वीं फेल प्रिंस सोशल मीडिया का ऐसे करता था इस्तेमाल, अब मांग रहा 50 करोड़ रुपए ठगी की माफी

High Profile Fraud In Jaipur: फर्जी निवेश स्कीम के जरिए लोगों को फंसाकर 50 करोड़ की ठगी के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने आरोपी प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल, ममता भाटी और दिनेश बागड़ी को अदालत में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर लिया है।
एसओजी अब पूछताछ कर ठगी के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। एसओजी के पुलिस महानिरीक्षक शरत कविराज ने बताया कि पूछताछ में आरोपी बंशीलाल उर्फ प्रिंस ठगी के बाद माफी मांग रहा है। उसने कहा कि उससे गलती हो गई।
बताया जा रहा है कि ठगी के पैसों से उसने टशन दिखाने में भी काफी खर्चा किया। उसके लवाजमे में लग्जरी गाड़ी और 10 एसयूवी चलती थी। इन पर मोटा खर्चा आता था जिसे वह ठगी के पैसों से पूरा करता था। उसने डेढ़ करोड़ की लग्जरी गाड़ी किराए पर ले रखी थी। यह पैसे गरीब लोगों से ठगी कर जुटाए थे।
12वीं फेल होने के बाद भी प्रिंस ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने लोगों को लुभाने के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें 10 से 12 गुना तक रिटर्न का झांसा दिया गया।
इन आकर्षक स्कीम में कई लोग लालच में फंसते चले गए। कई लोगों को आर्थिक परेशानी दूर होती नजर आई तो कुछ को बेटी की शादी आसान लगने लगी। प्रिंस ने हर योजना को खूब प्रचारित किया और लोगों को फंसाता गया।