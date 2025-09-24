Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime: 12वीं फेल प्रिंस सोशल मीडिया का ऐसे करता था इस्तेमाल, अब मांग रहा 50 करोड़ रुपए ठगी की माफी

Rajasthan Crime: ठगी के पैसों से उसने टशन दिखाने में भी काफी खर्चा किया। उसके लवाजमे में लग्जरी गाड़ी और 10 एसयूवी चलती थी। इन पर मोटा खर्चा आता था जिसे वह ठगी के पैसों से पूरा करता था।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 24, 2025

फोटो: पत्रिका

High Profile Fraud In Jaipur: फर्जी निवेश स्कीम के जरिए लोगों को फंसाकर 50 करोड़ की ठगी के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने आरोपी प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल, ममता भाटी और दिनेश बागड़ी को अदालत में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर लिया है।

एसओजी अब पूछताछ कर ठगी के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। एसओजी के पुलिस महानिरीक्षक शरत कविराज ने बताया कि पूछताछ में आरोपी बंशीलाल उर्फ प्रिंस ठगी के बाद माफी मांग रहा है। उसने कहा कि उससे गलती हो गई।

ये भी पढ़ें

Jaipur: 12वीं फेल बंशीलाल बना नटवरलाल, फर्जी स्कीम के जाल में फंसा कर 50 करोड़ ठगे
जयपुर
image

बताया जा रहा है कि ठगी के पैसों से उसने टशन दिखाने में भी काफी खर्चा किया। उसके लवाजमे में लग्जरी गाड़ी और 10 एसयूवी चलती थी। इन पर मोटा खर्चा आता था जिसे वह ठगी के पैसों से पूरा करता था। उसने डेढ़ करोड़ की लग्जरी गाड़ी किराए पर ले रखी थी। यह पैसे गरीब लोगों से ठगी कर जुटाए थे।

स्कीम इतनी आकर्षक की हर कोई पैसा लगा दे

12वीं फेल होने के बाद भी प्रिंस ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने लोगों को लुभाने के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें 10 से 12 गुना तक रिटर्न का झांसा दिया गया।

इन आकर्षक स्कीम में कई लोग लालच में फंसते चले गए। कई लोगों को आर्थिक परेशानी दूर होती नजर आई तो कुछ को बेटी की शादी आसान लगने लगी। प्रिंस ने हर योजना को खूब प्रचारित किया और लोगों को फंसाता गया।

ये भी पढ़ें

Jaipur Murder: दोस्त के साथ नाम जोड़कर बहन को करता था बदनाम, गुस्साए भाई ने उतारा मौत के घाट, लिव-इन में रहता था मृतक
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 11:17 am

Published on:

24 Sept 2025 11:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: 12वीं फेल प्रिंस सोशल मीडिया का ऐसे करता था इस्तेमाल, अब मांग रहा 50 करोड़ रुपए ठगी की माफी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.