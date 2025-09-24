Jaipur Murder: दोस्त के साथ नाम जोड़कर बहन को करता था बदनाम, गुस्साए भाई ने उतारा मौत के घाट, लिव-इन में रहता था मृतक

Jaipur Labor Murder Case Reveled: जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसका दूसरा साथी अभी फरार है। पुलिस के अनुसार मृतक पर आरोप था कि वह आरोपी की बहन को बदनाम कर रहा था और उसके दोस्त के साथ नाम जोड़ रहा था।
डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 20 साल के हरिशंकर कुशवाह सरना डूंगर निवासी जयपुर के रूप में हुई है। हरिशंकर एक मेटल फैक्ट्री में काम करता है जहां मृतक रवि कुमार भी काम करता था। रवि, हरिशंकर की बहन और उसके पति के साथ उसी फैक्ट्री में कार्यरत था।
हरिशंकर को यह बात नागवार गुजर रही थी कि रवि, उसकी बहन और आरोपी आशीष (जो कि हरिशंकर का दोस्त है) के बीच संबंधों को लेकर फैक्ट्री में अफवाहें फैला रहा था। इसी रंजिश में हरिशंकर और आशीष ने मिलकर रवि की हत्या करने की साजिश रची।
घटना 20 सितंबर की है जब दोनों आरोपियों ने रवि पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अलग-अलग टीमें बनाकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और रोहतक में दबिश दी।
पुलिस ने हरिशंकर को यूपी के महोबा से गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा आरोपी आशीष अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अनुसार रवि लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था।