Jaipur Murder: दोस्त के साथ नाम जोड़कर बहन को करता था बदनाम, गुस्साए भाई ने उतारा मौत के घाट, लिव-इन में रहता था मृतक

Jaipur Labor Murder Case Reveled: जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसका दूसरा साथी अभी फरार है। पुलिस के अनुसार मृतक पर आरोप था कि वह आरोपी की बहन को बदनाम कर रहा था और उसके दोस्त के साथ नाम जोड़ रहा था।