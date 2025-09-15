जयपुर के कैफे में 14 साल की लड़की से रेप, मैसेज करके बाहर बुलाया और दोस्त के पास छोड़कर चला गया, मामला दर्ज

Rajasthan Rape Case: राजधानी जयपुर में नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी के दो सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। करधनी और शास्त्री नगर थाना क्षेत्रों में दर्ज हुए इन मामलों में किशोरियों के साथ रेप की घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बलात्कार की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।