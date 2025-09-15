Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर के कैफे में 14 साल की लड़की से रेप, मैसेज करके बाहर बुलाया और दोस्त के पास छोड़कर चला गया, मामला दर्ज

Rape From Minor Girl: 14 साल की एक नाबालिग के साथ साजिश के तहत रेप किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने सुरेंद्र गुर्जर, रोहिताश सिंह राजपूत, दिव्यांश और विकास के खिलाफ केस दर्ज किया है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 15, 2025

File Photo: Patrika

Rajasthan Rape Case: राजधानी जयपुर में नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी के दो सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। करधनी और शास्त्री नगर थाना क्षेत्रों में दर्ज हुए इन मामलों में किशोरियों के साथ रेप की घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बलात्कार की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

पहला मामला: करधनी में 14 साल की किशोरी से रेप

करधनी थाना क्षेत्र में 14 साल की एक नाबालिग के साथ साजिश के तहत रेप किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने सुरेंद्र गुर्जर, रोहिताश सिंह राजपूत, दिव्यांश और विकास के खिलाफ केस दर्ज किया है।

रिपोर्ट के अनुसार 11 सितंबर की रात सुरेंद्र और रोहिताश ने किशोरी को मैसेज भेजकर घर के बाहर बुलाया। इसके बाद दोनों उसे अपने दोस्तों दिव्यांश और विकास के पास छोड़कर चले गए। दिव्यांश और विकास लड़की को एक कैफे में ले गए जहां विकास ने उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता की मां का आरोप है कि यह पूरी घटना एक साजिश के तहत रची गई थी जिसमें चारों युवक शामिल थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं।

शास्त्री नगर में भी नाबालिग से रेप

दूसरी घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक अन्य किशोरी की मां ने पश्चिम बंगाल निवासी रहियन अली के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

पुलिस जांच में जुटी

दोनों ही मामलों में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के कैफे में 14 साल की लड़की से रेप, मैसेज करके बाहर बुलाया और दोस्त के पास छोड़कर चला गया, मामला दर्ज

