राजस्थान में नए 1699 चिकित्सा अधिकारियों को मिली पोस्टिंग, जानें किसको-कहां? देखें पूरी लिस्ट

उन्होंने आगे लिखा कि 'राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024-25 के उपरांत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 1699 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करेगी। यह नियुक्ति न केवल चिकित्सकीय सेवाओं के दायरे को बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी अस्पतालों तक, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी।'