जयपुर

राजस्थान में नए 1699 चिकित्सा अधिकारियों को मिली पोस्टिंग, जानें किसको-कहां? देखें पूरी लिस्ट

चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024-25 में सफल 1699 अभ्यार्थियों को चिकित्सा विभाग ने नियुक्ति प्रदान की है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 11, 2025

New 1699 Medical Officers Posting List
Photo- Patrika Network

New 1699 Medical Officers Posting List: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर की ओर से आयोजित चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024-25 में सफल 1699 अभ्यार्थियों को चिकित्सा विभाग ने नियुक्ति प्रदान की है। इन अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान लेवल-14 के अंतर्गत मानदेय प्राप्त होगा।

जिसमें राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) 39300 रूपये प्रतिमाह एवं 17400/- चिकित्सा परिचर्या भत्ता (कुल रूपए 56700) मानदेय मिलेगा। सभी अभ्यर्थियों को दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर रखा जाएगा। जिसमें एक वर्ष की इन्टरनशिप अवधि सम्मिलित होगी।

देखें पूरी लिस्ट…

स्वास्थ्य व्यवस्था को मिलेगी नई ऊर्जा- चिकित्सा मंत्री

1699 नवीन चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा कि 'राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था में स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत…! जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले सुशासन के इस युग में, राजस्थान आज एक और ऐतिहासिक कदम का साक्षी बना है।'

उन्होंने आगे लिखा कि 'राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024-25 के उपरांत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 1699 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करेगी। यह नियुक्ति न केवल चिकित्सकीय सेवाओं के दायरे को बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी अस्पतालों तक, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी।'

11 Aug 2025 10:28 pm

राजस्थान में नए 1699 चिकित्सा अधिकारियों को मिली पोस्टिंग, जानें किसको-कहां? देखें पूरी लिस्ट

