सीकर SP ने आरोपी SI रविंद्र सैनी को जयपुर के लिए कर दिया था रवाना, SOG जाने की बजाए हो गया फरार

सीकर जिले को 15 प्रोबेशनर एसआई अलॉट किए गए थे। इनमें से प्रोबेशनर एसआई राकेश को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं एक प्रोबेशनर एसआई को सीकर पुलिस लाइन आने से पहले ही एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट के आदेश के चलते इन सभी प्रोबेशनर एसआई से किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा रहा है। इन सभी 13 प्रोबेशनर एसआई को सीकर पुलिस लाइन के अन्वेषण भवन में रखा जा रहा है। तीन-तीन एसआई को एक-एक कमरा अलॉट किया गया है। आरोपी रविंद्र सैनी के फरार होने के उपरांत अब सीकर पुलिस लाइन में 12 प्रोबेशनर एसआई शेष रहे हैं।