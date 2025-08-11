सीकर SP ने आरोपी SI रविंद्र सैनी को जयपुर के लिए कर दिया था रवाना, SOG जाने की बजाए हो गया फरार

SI Paper Leak Case: राजस्थान उप निरीक्षक पुलिस भर्ती-2021 के पेपर लीक प्रकरण में फर्जीवाड़ा व नकल कर उपनिरीक्षक (SI) बनने वालों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान (SOG) लगातार कार्रवाई कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ रहे हैड कांस्टेबल राजकुमार यादव ने अपने बेटे भरत के लिए एसआई भर्ती का पेपर खरीदा था। उसने अपने यहां दूध सप्लाई करने वाले दूधवाले के बेटे को भी मोटी रकम लेकर पेपर बेचा था। एसओजी ने दूध वाले के बेटे रविंद्र सैनी को तलब किया था।
सीकर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सीकर में तैनात उक्त आरोपी प्रोबेशनर एसआई रविंद्र सैनी को छह अगस्त को ही एसओजी, जयपुर के लिए रवाना कर दिया था। हालांकि पीएसओ राजकुमार व उसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद एसआई एसओजी नहीं पहुंच कर फरार हो गया। आरोपी एसआई रविन्द्र सीकर पुलिस लाइन से भागने के बाद लगातार ठिकाने बदल रहा है और एसओजी उसकी तलाश कर रही है।
पुलिस लाइन, सीकर के संचित निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एसओजी ने सीकर एसपी के नाम पत्र लिखकर प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर रविंद्र सैनी को तलब किया था। हमने सीकर पुलिस लाइन से रविंद्र सैनी को 6 अगस्त को ही एसओजी के लिए रिलीव कर दिया था और एसओजी को इस संबंध में सूचना भिजवा दी थी। हालांकि इसके बाद रविंद्र एसओजी, जयपुर स्थित कार्यालय नहीं पहुंचा।
एसआई भर्ती परीक्षा में झुंझुनूं निवासी आरोपी रविंद्र सैनी ने 156 वीं रैंक हासिल की थी। वह पिछले करीब 6 महीने से वह सीकर पुलिस लाइन में पदस्थापित था। आरोपी रविंद्र का मोबाइल स्वीच ऑफ आ रहा है।
सीकर जिले को 15 प्रोबेशनर एसआई अलॉट किए गए थे। इनमें से प्रोबेशनर एसआई राकेश को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं एक प्रोबेशनर एसआई को सीकर पुलिस लाइन आने से पहले ही एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट के आदेश के चलते इन सभी प्रोबेशनर एसआई से किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा रहा है। इन सभी 13 प्रोबेशनर एसआई को सीकर पुलिस लाइन के अन्वेषण भवन में रखा जा रहा है। तीन-तीन एसआई को एक-एक कमरा अलॉट किया गया है। आरोपी रविंद्र सैनी के फरार होने के उपरांत अब सीकर पुलिस लाइन में 12 प्रोबेशनर एसआई शेष रहे हैं।