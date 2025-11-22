बड़ी खुशखबरी: राजस्थान में बनेगी 5 और 7 स्टार वाली 19 होटल्स, दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में विकसित होगी एरो सिटी

दिल्ली रोड पर जिस तरह पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, यह राज्य सरकार के प्रयासों की बड़ी सफलता है। यही वजह है कि देश विदेश के निवेशक जयपुर में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। नए पर्यटन क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स आने पर जयपुर हैरिटेज के साथ-साथ लग्जरी टूरिज्म के क्षेत्र में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान स्थापित करेगा। आने वाले समय में जयपुर में पर्यटकों की संख्या बढे़गी जिसका सीधा फायदा राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा।