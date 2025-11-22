बड़ी खुशखबरी: राजस्थान में बनेगी 5 और 7 स्टार वाली 19 होटल्स, दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में विकसित होगी एरो सिटी

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
19 Luxury Hotels Will Built In Jaipur: देश-विदेश के पर्यटकों के लिए अब जयपुर की पहचान केवल पिंकसिटी और हैरिटेज सिटी तक सीमित नहीं रहेगी। शहर जल्द ही लग्जरी टूरिज्म और बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में एक नई पहचान हासिल करने जा रहा है।
दिल्ली रोड पर आमेर से चंदवाजी तक दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित होने की तैयारी है। यहां वर्ष 2027 तक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत के 19 पांच और सात सितारा होटल प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। इनमें से करीब 10 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है।
होटल कारोबारी और पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर 40 हजार से अधिक स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। दिल्ली रोड पर भानपुर के पास अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के सबसे महंगे 750 करोड़ रुपए के होटल प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हो चुका है। पर्यटन कारोबारी दिल्ली रोड पर बढ़ रहे निवेश को लेकर खासा उत्साहित हैं।
अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के पांच और सात सितारा होटलों के शुरू होने के बाद जयपुर में पर्यटन तो बढ़ेगा ही, साथ ही दिल्ली रोड एक बड़े बिजनेस हब के रूप में भी उभरकर सामने आएगा। मल्टीनेशनल कंपनियां इन होटलों में कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और अन्य आयोजनों के लिए आएंगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। साथ ही मांग है कि इस क्षेत्र में सरकार बड़ा इवेंट हब भी विकसित करे।
दिल्ली रोड पर जिस तरह पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, यह राज्य सरकार के प्रयासों की बड़ी सफलता है। यही वजह है कि देश विदेश के निवेशक जयपुर में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। नए पर्यटन क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स आने पर जयपुर हैरिटेज के साथ-साथ लग्जरी टूरिज्म के क्षेत्र में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान स्थापित करेगा। आने वाले समय में जयपुर में पर्यटकों की संख्या बढे़गी जिसका सीधा फायदा राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा।
