Rajasthan News: कमी बताकर 2.5 लाख आवेदन लौटाए, 96 हजार लम्बित, अब 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे गिवअप

Food Security Scheme: खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्रों के नाम हटा कर नए नाम जोड़ने की कवायद खाद्य विभाग कर रहा है, लेकिन जरूरतमंदों के नाम योजना में जुड़ना इतना आसान नहीं दिख रहा है। क्योंकि सभी चार स्तरों पर लंबित आवेदनों की भरमार है और इनका निस्तारण आगामी छह माह तक होता नहीं दिख रहा है। हाल ये है कि 11 लाख आवेदनों में से 7.25 आवेदन ही नाम जोड़ने के लिए क्लीयर किए गए हैं। वहीं 2.5 लाख आवेदन कोई न कोई कमी बता कर लौटा दिए गए हैं। विभाग की ओर से तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 96 हजार आवेदन योजना में नाम जोडने की प्रक्रिया के अलग-अलग स्तरों पर पेंडिंग हैं। सबसे ज्यादा 55 हजार आवेदन जिला स्तर पर बनी कमेटी के समक्ष लंबित हैं। वहीं 24 हजार से ज्यादा आवेदन बीडीओ व 14 हजार आवेदन उपखंड अधिकारी के स्तर पर बनी कमेटी के समक्ष लंबित हैं। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान की अवधि को 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया है।