जयपुर

राजस्थान में 2 IPS अधिकारी के तबादले… पाली को मिला नया एसपी, इन 3 RAS अधिकारी को किया APO; आदेश जारी

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 02, 2025

2 IPS officers transferred and SP 3 RAS officers APO in Rajasthan
Photo- Patrika Network

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने दो आईपीएस अधिकारी (2 IPS Officer Transfer) का फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए पुलिस प्रशासन में बदलाव किया है। इस फेरबदल के तहत पाली जिले में नया पुलिस अधीक्षक (एसपी) नियुक्त किया गया है। वहीं, कार्मिक विभाग ने तीन आरएसएस अधिकारी का एपीओ (3 RAS Officer APO) किया है।

3 RAS अधिकारी को किया APO

जिनमें डॉ. गुन्जन सोनी आरएएस, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा, रणजीत सिंह आर.ए.एस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् -कम- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ई.जी. एस. एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), झुन्झुनू एवं रामकुमार टाडा, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी परबतसर, डीडवाना-कुचामन को प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेश तक पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में रखा जाता है।

2 IPS अधिकारी का तबादला

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आईपीएस अधिकारी आदर्श सिधू को कमाण्डेट, 12 वीं बटालियन, आरएससी से पुलिस अधीक्षक पाली लगाया गया है। वहीं, आईपीएस अधिकारी केवल राम राव को पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (मानवाधिकार) जयपुर से कमाण्डेट, 12 वीं बटालियन, आरएससी लगाया गया है। विभाग ने यह तबादला तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

पाली जिले को मिला नया SP

इससे पहले, 19 जुलाई को 2012 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी पूजा अवाना का तबादला पाली किया गया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने आईपीएस पूजा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत दिल्ली में निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग में उप सचिव पद पर नियुक्त के आदेश जारी किए। गौरतलब है कि उन्होंने फलौदी में एसपी रहते करीब 6 माह पहले केंद्र में डेपूटेशन के लिए आवेदन किया था। पाली जिले में नए एसपी की नियुक्ति से स्थानीय पुलिस प्रशासन में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। यह तबादला स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Published on:

02 Sept 2025 05:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में 2 IPS अधिकारी के तबादले… पाली को मिला नया एसपी, इन 3 RAS अधिकारी को किया APO; आदेश जारी

