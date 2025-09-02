राजस्थान में 2 IPS अधिकारी के तबादले… पाली को मिला नया एसपी, इन 3 RAS अधिकारी को किया APO; आदेश जारी

इससे पहले, 19 जुलाई को 2012 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी पूजा अवाना का तबादला पाली किया गया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने आईपीएस पूजा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत दिल्ली में निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग में उप सचिव पद पर नियुक्त के आदेश जारी किए। गौरतलब है कि उन्होंने फलौदी में एसपी रहते करीब 6 माह पहले केंद्र में डेपूटेशन के लिए आवेदन किया था। पाली जिले में नए एसपी की नियुक्ति से स्थानीय पुलिस प्रशासन में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। यह तबादला स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।