Nepal Protest: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच फंसे जयपुर के 200 लोग, भारत सरकार से लगाई गुहार

सिरसी रोड़ के सिंवार गांव निवासी शंभूदयाल महर्षि, बंशीधर जांगिड़ ने पूर्व पार्षद गणपत लाल यादव को फोन कर बताया कि जयपुर के आसपास के गांवों के करीब 200 यात्री नेपाल एयरपोर्ट पर फंसे हुए है। वहां हो रहे हिंसक प्रदर्शन और कर्फ्यू से यातायात, टैक्सी वाहन और हवाई यात्राएं प्रभावित है। यात्रियों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सभी यात्रियों के परिजन चिंतित है।