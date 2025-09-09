Patrika LogoSwitch to English

Nepal Protest: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच फंसे जयपुर के 200 लोग, भारत सरकार से लगाई गुहार

Nepal Protest:  नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ गए हैं। इस बीच नेपाल एयरपोर्ट पर जयपुर के 200 यात्री फंसे हुए है।

जयपुर

kamlesh sharma

Sep 09, 2025

Photo-IANS

जयपुर। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ गए हैं। हिंसक प्रदर्शन ने हालात को और गंभीर बना दिया है, राजधानी काठमांडू में धुएं और आगजनी के बीच हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस बीच नेपाल एयरपोर्ट पर जयपुर के 200 यात्री फंसे हुए है।

बताया जा रहा है कि जयपुर के अजमेर रोड़ व सिरसी रोड़ के सिंवार फतेहपुरा सहित आसपास के गांवों से 28 अगस्त को तीन धाम की यात्रा पर गए 200 यात्रियों का जत्था नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ के मंदिर से दर्शन करके रविवार सुबह नेपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। नेपाल हो रहे हिंसक प्रदर्शन व कर्फ्यू से आमजन, यातायात, हवाई यात्राएं सभी प्रभावित है।

सिरसी रोड़ के सिंवार गांव निवासी शंभूदयाल महर्षि, बंशीधर जांगिड़ ने पूर्व पार्षद गणपत लाल यादव को फोन कर बताया कि जयपुर के आसपास के गांवों के करीब 200 यात्री नेपाल एयरपोर्ट पर फंसे हुए है। वहां हो रहे हिंसक प्रदर्शन और कर्फ्यू से यातायात, टैक्सी वाहन और हवाई यात्राएं प्रभावित है। यात्रियों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सभी यात्रियों के परिजन चिंतित है।

टूर एंड ट्रैवल्स के सत्तार भाई ने बताया कि 28 अगस्त को तीन धाम सप्तपुरी, गया, नेपाल, गंगा सागर, जगदीशपुरी, त्रिपूति बालाजी, रामेश्वरम, द्वारका, पशुपतिनाथ, 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जयपुर के आसपास के गांवों से करीब 200 यात्री को लेकर गए थे। नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ के मंदिर से दर्शन करके सुबह नेपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इसके बाद से यात्री वहां फंसे हुए है।

