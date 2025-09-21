RSSB Grade 4 Exam: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, 53749 पद, 21 लाख से ज्यादा ने दी परीक्षा, जानें कब आएगा रिजल्ट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 53,749 पदों के लिए आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। 19 से 21 सितंबर तक तीन दिन तक दो पारियों में चली इस परीक्षा में कुल 21,17,198 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। इस परीक्षा के लिए कुल 24,71,066 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे में 85.68 प्रतिशत परीक्षार्थी एग्जाम देने पहुंचे थे।
चयन बोर्ड की ओर से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 19 सितंबर को आयोजित पहली पारी की परीक्षा में 3,47,694 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 64,149 की अनुपस्थिति दर्ज की गई। कुल उपस्थिति 84.42 प्रतिशत रही। वहीं दूसरी पारी में 4,11,843 में से 3,51,269 परीक्षार्थी एग्जाम देने पहुंचे। 60,574 अनुपस्थित रहे। उपस्थिति 85.29 प्रतिशत दर्ज की गई।
20 सितंबर को आयोजित पहली पारी की परीक्षा में कुल उपस्थिति 85.62 प्रतिशत रही। 3,52,602 उपस्थित और 59,241 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरे पारी में कुछ ऐसे ही आंकड़े देखने को मिले। इस परीक्षा में उपस्थिति 86.19 प्रतिशत रही। 56,873 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आए। वहीं 3,54,970 अभ्यर्थियों ने एग्जाम फाइट किया।
तीसरे और आखिरी दिन पहली पारी में उपस्थिति 86.28 प्रतिशत रही। दूसरी पारी में भी आंकड़ा इतना ही रहा। पहली पारी में 3,55,336 तो वहीं दूसरी पारी में 3,55,327 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। बता दें कि पहली पारी के लिए 4,11,843 तो वहीं दूसरी पारी में 4,11,851 अभ्यर्थियों को एग्जाम देने के लिए बुलाया गया था।
बता दें कि परीक्षा में औसत प्रश्न पत्र ही आया था। परीक्षा के लिए योग्यता दसवीं पास थी। प्रश्न पत्र भी लगभग इसी स्तर का रहा था। परीक्षा दो घंटे की थी। इसमें 120 प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षार्थियों को केवल ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ले जाने की अनुमति थी।
वहीं दूसरी तरफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने एक्स पर एक यूजर के सवाल पर जवाब दिया कि हमारा यह ही प्रयास होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट पटवारी भर्ती के बाद और हो सका तो वीडीओ के भी बाद जारी हो। उन्होंने आगे लिखा कि देखते हैं क्या प्रोग्रेस रहती है इन सभी भर्तियों की। बता दें कि यह परीक्षा 38 जिलों में आयोजित की गई थी।