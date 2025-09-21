RSSB Grade 4 Exam: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, 53749 पद, 21 लाख से ज्यादा ने दी परीक्षा, जानें कब आएगा रिजल्ट

वहीं दूसरी तरफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने एक्स पर एक यूजर के सवाल पर जवाब दिया कि हमारा यह ही प्रयास होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट पटवारी भर्ती के बाद और हो सका तो वीडीओ के भी बाद जारी हो। उन्होंने आगे लिखा कि देखते हैं क्या प्रोग्रेस रहती है इन सभी भर्तियों की। बता दें कि यह परीक्षा 38 जिलों में आयोजित की गई थी।