Indian Army: 1971 की जीत की गवाह मर्सिडीज, ‘नो योर आर्मी’ मेले में बनी आकर्षण का केंद्र

Know Your Army Mela: जयपुर. सेना दिवस परेड–2026 के अवसर पर जयपुर में आयोजित ‘नो योर आर्मी’ मेले में 1971 के भारत–पाक युद्ध की ऐतिहासिक धरोहर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पाकिस्तान के तत्कालीन पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाज़ी की मर्सिडीज-बेंज़ स्टाफ कार को पहली बार आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है। यह वही वाहन है, जिसे 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के बिना शर्त आत्मसमर्पण के बाद भारतीय सेना ने अपने अधिकार में लिया था।