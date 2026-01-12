12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Indian Army: 1971 की जीत की गवाह मर्सिडीज, ‘नो योर आर्मी’ मेले में बनी आकर्षण का केंद्र

Military Heritage: ऐतिहासिक युद्ध धरोहर से रूबरू हुआ जयपुर, लोगों में जगा देशभक्ति का उत्साह। सेना दिवस परेड–2026: नियाज़ी की मर्सिडीज ने सुनाई भारत की शौर्यगाथा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 12, 2026

Know Your Army Mela: जयपुर. सेना दिवस परेड–2026 के अवसर पर जयपुर में आयोजित ‘नो योर आर्मी’ मेले में 1971 के भारत–पाक युद्ध की ऐतिहासिक धरोहर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पाकिस्तान के तत्कालीन पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाज़ी की मर्सिडीज-बेंज़ स्टाफ कार को पहली बार आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है। यह वही वाहन है, जिसे 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के बिना शर्त आत्मसमर्पण के बाद भारतीय सेना ने अपने अधिकार में लिया था।

यह ऐतिहासिक मर्सिडीज केवल एक वाहन नहीं, बल्कि भारत की निर्णायक विजय, भारतीय सेना के अदम्य साहस, सशक्त नेतृत्व और उत्कृष्ट रणनीतिक कौशल की जीवंत प्रतीक है। यह गाड़ी उस क्षण की साक्षी रही है, जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य कमान का पूर्ण पतन हुआ और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ।

वर्तमान में यह वाहन मुख्यालय ईस्टर्न कमांड में युद्ध ट्रॉफी के रूप में संरक्षित है। ‘नो योर आर्मी’ मेले के माध्यम से पहली बार बड़ी संख्या में नागरिकों को इस ऐतिहासिक धरोहर को नजदीक से देखने और उसके गौरवशाली इतिहास को समझने का अवसर मिल रहा है। मेले में पहुंच रहे युवा, विद्यार्थी और परिवार 1971 के युद्ध से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो रहे हैं।

मेले में सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी, जानकारीपूर्ण स्टॉल, संवाद सत्र और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। यह आयोजन आमजन और सशस्त्र बलों के बीच विश्वास, सम्मान और गर्व की भावना को और अधिक सुदृढ़ कर रहा है। ‘नो योर आर्मी’ मेला न केवल इतिहास से जोड़ने का माध्यम बन रहा है, बल्कि नई पीढ़ी में राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूकता और प्रेरणा भी उत्पन्न कर रहा है।

ये भी पढ़ें

Winter Exam Rules: कड़ाके की ठंड में परीक्षा हॉल में जूते उतरवाने की सख्ती, बोर्ड अध्यक्ष के जवाब पर उठा विवाद
जयपुर
RSSB Exam new Rule

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 12:37 pm

Published on:

12 Jan 2026 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Indian Army: 1971 की जीत की गवाह मर्सिडीज, ‘नो योर आर्मी’ मेले में बनी आकर्षण का केंद्र

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्मॉग बन रही गंभीर समस्या मिलकर उठाने होंगे कदम

ओपिनियन

RSSB REET Mains: 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, 17 से 20 जनवरी तक होंगे एग्जाम, जान लें बोर्ड के ये जरूरी दिशा-निर्देश

3rd-grade-teacher-bharti
जयपुर

सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की चुनौती को स्वीकार करे युवा

ओपिनियन

संपादकीय: बचत और खर्च का संतुलन बेहद जरूरी

ओपिनियन

एआइ के कमाल के पीछे शोषण आखिर किसका?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.