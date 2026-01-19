22, 23, 24 जनवरी को मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ होगी बारिश, राजस्थान में ‘मजबूत पश्चिमी विक्षोभ’ दिखाएगा तगड़ा असर

19 जनवरी - मौसम शुष्क रहने की संभावना और कोई अलर्ट नहीं।

20 जनवरी - मौसम शुष्क रहने की संभावना और कोई अलर्ट नहीं।

21 जनवरी - मौसम शुष्क रहने की संभावना और कोई अलर्ट नहीं।

22 जनवरी - जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में हल्की बारिश की संभावना और 6 जिलों में येलो अलर्ट।

23 जनवरी - जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में हल्की बारिश की संभावना।

