22, 23, 24 जनवरी को मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ होगी बारिश, राजस्थान में ‘मजबूत पश्चिमी विक्षोभ’ दिखाएगा तगड़ा असर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ बारिश का अलर्ट जारी करते हुए 5 संभागों में अलर्ट जारी किया है। दरअसल एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जो अपना तगड़ा असर दिखाएगा। जिससे हल्की बारिश के बाद कंपकंपाती ठंड पड़ने के आसार है।
राजस्थान के मौसम में अचानक बदलाव आया है। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रविवार को कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जबकि रात का पारा भी सामान्य से करीब पांच डिग्री अधिक रहा। मौसम केंद्र के अनुसार पाली में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं करौली में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री रहा।
मौसम विभाग के अनुसार 22 से 24 जनवरी के बीच एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से जोधपुर, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र सहित जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश (मावठ) होने की संभावना है।
बदलते मौसम के बीच विभाग ने श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, भरतपुर और अलवर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
19 जनवरी - मौसम शुष्क रहने की संभावना और कोई अलर्ट नहीं।
20 जनवरी - मौसम शुष्क रहने की संभावना और कोई अलर्ट नहीं।
21 जनवरी - मौसम शुष्क रहने की संभावना और कोई अलर्ट नहीं।
22 जनवरी - जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में हल्की बारिश की संभावना और 6 जिलों में येलो अलर्ट।
23 जनवरी - जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में हल्की बारिश की संभावना।
