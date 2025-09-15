RAS Transfer: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 222 आरएएस के तबादले, 11 अफसरों को सौंपा अतिरिक्त चार्ज, देखें लिस्ट

कार्मिक विभाग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक दिनेश कुमार जांगिड़ को संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग जयपुर, असलम शेर खान को संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात जयपुर, नरेन्द्र कुमार बंसल को अतिरिक आयुक्त, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, आनन्दी लाल वैष्णव को संयुक शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग जयपुर, अशोक कुमार-॥ को रजिस्ट्रार, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर लगाया गया है।