RAS Transfer: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 222 आरएएस के तबादले, 11 अफसरों को सौंपा अतिरिक्त चार्ज, देखें लिस्ट

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। भजनलाल सरकार ने 222 आरएएस अफसरों के तबादले किए है। साथ ही 11 आरएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। कार्मिक विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए है। बता दें कि इससे पहले राजस्थान में 19 जुलाई को आरएएस और आईपीएस तबादले हुए थे।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक दिनेश कुमार जांगिड़ को संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग जयपुर, असलम शेर खान को संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात जयपुर, नरेन्द्र कुमार बंसल को अतिरिक आयुक्त, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, आनन्दी लाल वैष्णव को संयुक शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग जयपुर, अशोक कुमार-॥ को रजिस्ट्रार, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर लगाया गया है।
इसके अलावा सुरेश कुमार नवल को सचिव भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर, अनुराग भार्गव को अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़, अरविन्द सारस्वत को संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर, जय सिंह को कार्यकारी निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर, पंकज कुमार ओझा को निदेशक, गौ-पालन, जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राज्य सरकार की ओर से 11 आरएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जिनमें आरएएस डॉ. सुनीता पंकज, अशोक कुमार असीजा, देवेन्द्र सिंह परमार, गौरव कुमार, राजीव शर्मा, रणजीत कुमार, प्रमोद कुमार, अनुराग हरित, डॉ. गरिमा शर्मा, रत्न कौर और पंकज कुमार का नाम शामिल है।