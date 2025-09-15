Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

RAS Transfer: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 222 आरएएस के तबादले, 11 अफसरों को सौंपा अतिरिक्त चार्ज, देखें लिस्ट

RAS Transfer List: राजस्थान में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। भजनलाल सरकार ने 222 आरएएस अफसरों के तबादले किए है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 15, 2025

RAS-Transfer-List
Play video
सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। भजनलाल सरकार ने 222 आरएएस अफसरों के तबादले किए है। साथ ही 11 आरएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। कार्मिक विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए है। बता दें कि इससे पहले राजस्थान में 19 जुलाई को आरएएस और आईपीएस तबादले हुए थे।

कार्मिक विभाग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक दिनेश कुमार जांगिड़ को संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग जयपुर, असलम शेर खान को संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात जयपुर, नरेन्द्र कुमार बंसल को अतिरिक आयुक्त, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, आनन्दी लाल वैष्णव को संयुक शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग जयपुर, अशोक कुमार-॥ को रजिस्ट्रार, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर लगाया गया है।

इसके अलावा सुरेश कुमार नवल को सचिव भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर, अनुराग भार्गव को अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़, अरविन्द सारस्वत को संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर, जय सिंह को कार्यकारी निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर, पंकज कुमार ओझा को निदेशक, गौ-पालन, जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ये भी पढ़ें

Bhilwara: पहले अस्थि विसर्जन करने गए परिवार का जयपुर में एक्सीडेंट, 7 की मौत… फिर अंतिम संस्कार के बाद 7 डूबे, 2 की मौत
भीलवाड़ा
Death due to accident in Bhilwara

इनको मिला अतिरिक्त प्रभार

राज्य सरकार की ओर से 11 आरएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जिनमें आरएएस डॉ. सुनीता पंकज, अशोक कुमार असीजा, देवेन्द्र सिंह परमार, गौरव कुमार, राजीव शर्मा, रणजीत कुमार, प्रमोद कुमार, अनुराग हरित, डॉ. गरिमा शर्मा, रत्न कौर और पंकज कुमार का नाम शामिल है।

किसे कहां लगाया, यहां देखें लिस्ट

ये भी पढ़ें

Rajasthan: दिवाली से पहले मिलेगी बड़ी सौगात, राजस्थान में यहां बनेंगी 14 नई सड़कें
अलवर
road-news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2025 02:24 pm

Published on:

15 Sept 2025 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RAS Transfer: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 222 आरएएस के तबादले, 11 अफसरों को सौंपा अतिरिक्त चार्ज, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.