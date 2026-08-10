रामगढ़ बांध के कैचमेंट में आज से हटेगा अतिक्रमण, 12 ट्रैक्टर और 6 JCB से होगी कार्रवाई, 100 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित

Ramgarh Dam Catchment Encroachment: रामगढ़ बांध की जिंदगी उसके कैचमेंट से जुड़ी है और इसी कैचमेंट में बढ़ते अतिक्रमण अब हटाने की बारी आ गई है। रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सोमवार से शुरू होगी। कार्रवाई तीन दिन तक चलेगी। इसके लिए जमवारामगढ़ तहसील प्रशासन, जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीमें मौके पर रहेंगी। जेडीए और जमवारामगढ़ तहसील प्रशासन ने बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए टीमें गठित की हैं और बड़ी संख्या में संसाधन तैयार किए हैं। कार्रवाई के लिए 12 ट्रैक्टर और 6 जेसीबी तैयार की गई हैं, जो खेतों से अतिक्रमण हटाएंगी।