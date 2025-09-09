40KMPH की स्पीड से चलेगी झोंकेदार तेज हवाएं, मौसम विभाग ने दे दी ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, राजस्थान के इन 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Today Heavy Rainfall Alert: राजस्थान में आगामी एक सप्ताह भारी बारिश का दौर थमा रहेगा। मौसम केन्द्र के अनुसार मंगलवार को जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी होने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। उधर प्रदेश के कुछ भागों में पिछले 24 घंटे में भारी से कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश दर्ज हुई है। सर्वाधिक बारिश माउंट आबू में 250 मिलीमीटर दर्ज हुई।