40KMPH की स्पीड से चलेगी झोंकेदार तेज हवाएं, मौसम विभाग ने दे दी ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, राजस्थान के इन 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Monsoon Update: मौसम विभाग ने आज बाड़मेर जिले में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट और जैसलमेर में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ भारी बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 09, 2025

गरज-चमक के साथ बारिश की तस्वीर (प्रतीकात्मक)

Today Heavy Rainfall Alert: राजस्थान में आगामी एक सप्ताह भारी बारिश का दौर थमा रहेगा। मौसम केन्द्र के अनुसार मंगलवार को जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी होने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। उधर प्रदेश के कुछ भागों में पिछले 24 घंटे में भारी से कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश दर्ज हुई है। सर्वाधिक बारिश माउंट आबू में 250 मिलीमीटर दर्ज हुई।

आज 3 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज बाड़मेर जिले में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट और जैसलमेर में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ भारी बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बीकानेर में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से झोंकेदार तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है।

Heavy Rain Patrika Image

हाड़ौती अंचल में थमा बारिश का दौर

हाड़ौती अंचल में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश का दौर सोमवार को भी थमा रहा। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दिनभर ठंडी हवाएं चलती रही। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर रखा था लेकिन दिनभर कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। नमी व ठंडी हवा के कारण रात के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई।

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में 13 सितम्बर को मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। कोटा का अधिकतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 32.8 व न्यूनतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

Updated on:

09 Sept 2025 08:11 am

Published on:

09 Sept 2025 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 40KMPH की स्पीड से चलेगी झोंकेदार तेज हवाएं, मौसम विभाग ने दे दी 'भारी बारिश' की चेतावनी, राजस्थान के इन 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी

