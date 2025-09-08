फिर शुरू होगी मानसून की भारी बारिश, जानें 8-9-10-11-12 सितंबर को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम? आज इस जिले में IMD ने दिया “ऑरेंज अलर्ट”

IMD के अनुसार आज यानी 8 सितंबर (Today Weather) को राजस्थान और गुजरात में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में कम हुई बारिश की गतिविधियों में आज फिर बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं 23 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 9 सितंबर के बाद दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी।
Weather Forecast: 8 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं-कहीं पर बारिश होने की संभावना है।
वहीं 9 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में अलर्ट जारी हुआ है।
10 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में बारिश का अलर्ट।
11 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश का अलर्ट।
12 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में बारिश का अलर्ट।
IMD ने फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में 8 से 12 सितंबर तक राजस्थान के कई संभागों में तूफानी बारिश हो सकती है। वहीं आज 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी है।