Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

फिर शुरू होगी मानसून की भारी बारिश, जानें 8-9-10-11-12 सितंबर को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम? आज इस जिले में IMD ने दिया “ऑरेंज अलर्ट”

Rajasthan Weather Forecast: फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। ऐसे में 8 से 12 सितंबर तक राजस्थान के कई संभागों में बारिश हो सकती है। वहीं आज 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी है।

कोटा

Akshita Deora

Sep 08, 2025

IMD Alert (फोटो: पत्रिका)

IMD के अनुसार आज यानी 8 सितंबर (Today Weather) को राजस्थान और गुजरात में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में कम हुई बारिश की गतिविधियों में आज फिर बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं 23 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 9 सितंबर के बाद दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी।

8-9-10-11-12 सितंबर को इन संभागों में आया अलर्ट

Weather Forecast: 8 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं-कहीं पर बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain Alert : राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें IMD का ताजा अपडेट
जयपुर
image

वहीं 9 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में अलर्ट जारी हुआ है।

10 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में बारिश का अलर्ट।

11 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश का अलर्ट।

12 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में बारिश का अलर्ट।

राजस्थान में फिर होगी मानसून की भारी बारिश

IMD ने फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में 8 से 12 सितंबर तक राजस्थान के कई संभागों में तूफानी बारिश हो सकती है। वहीं आज 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी है।

  • ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert):- सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ अतिभारी बारिश की संभावना
  • येलो अलर्ट (Yellow Alert):- फलौदी, पाली, जोधपुर, सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना

कहां-कितनी हुई बारिश (Rain Data)

  • सांचौर: 203.2mm
  • माउंट आबू: 152.4mm
  • अजमेर: 61mm
  • पिलानी: 38mm
  • डबोक: 52 mm
  • संगरिया: 57mm
  • जालौर: 66mm

ये भी पढ़ें

IMD Heavy Rain: राजस्थान के 13 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी
जयपुर
heavy-rain-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 09:51 am

Published on:

08 Sept 2025 07:58 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / फिर शुरू होगी मानसून की भारी बारिश, जानें 8-9-10-11-12 सितंबर को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम? आज इस जिले में IMD ने दिया “ऑरेंज अलर्ट”

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट