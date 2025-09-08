फिर शुरू होगी मानसून की भारी बारिश, जानें 8-9-10-11-12 सितंबर को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम? आज इस जिले में IMD ने दिया “ऑरेंज अलर्ट”

IMD के अनुसार आज यानी 8 सितंबर (Today Weather) को राजस्थान और गुजरात में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में कम हुई बारिश की गतिविधियों में आज फिर बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं 23 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 9 सितंबर के बाद दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी।