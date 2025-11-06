Rajasthan politics: राजस्थान में इस पार्टी को लगा तगड़ा झटका, एक साथ 45 नेता कांग्रेस में शामिल

डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का झुकाव लगातार कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्ची से बनी भाजपा सरकार अब जनता को ठग रही है, विकास ठप है और जवाबदेही शून्य हो चुकी है। भाजपा ने वोट चोरी कर सरकार बनाई और अब गुजरात के व्यापारी प्रदेश की संपदा लूट रहे हैं।