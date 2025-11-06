Rajasthan politics: राजस्थान में इस पार्टी को लगा तगड़ा झटका, एक साथ 45 नेता कांग्रेस में शामिल

फोटो पत्रिका
जयपुर। भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 45 नेताओं ने गुरुवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि सदस्यता लेने वालों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीटीपी के जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक गणेश घोगरा, सागवाड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे कैलाश कुमार भील, सांसद भजनलाल जाटव और पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद मौजूद रहे।
डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का झुकाव लगातार कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्ची से बनी भाजपा सरकार अब जनता को ठग रही है, विकास ठप है और जवाबदेही शून्य हो चुकी है। भाजपा ने वोट चोरी कर सरकार बनाई और अब गुजरात के व्यापारी प्रदेश की संपदा लूट रहे हैं।
