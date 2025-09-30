राजस्थान में खांसी की दवा पीने के बाद 5 साल के बच्चे की मौत, सरकार ने कफ सिरप पर लगाई रोक

बता दें कि भरतपुर के बयाना में तीन साल के एक बच्चे, सीएचसी प्रभारी और एंबुलेंस के दो ड्राइवरों की तबीयत भी इसी सिरप के कारण बिगड़ चुकी है। बच्चे को खांसी के उपचार के लिए दवा दी गई तो उसकी हार्टबीट तेज हो गई और वह बेहोश हो गया। इसकी शिकायत पर सीएचसी प्रभारी और दो ड्राइवरों ने दवा के रिएक्शन को परखने के लिए दवा पी ली। इसके बाद इन तीनों की तबीयत बिगड़ गई और इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।