दिवाली पर भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

Diwali Bonus : दीपावली के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा राज्य कर्मचारियों को दीपावली के उपहार के रूप में तदर्थ बोनस देने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 13, 2025

CM Bhajanlal

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। दीपावली के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा राज्य कर्मचारियों को दीपावली के उपहार के रूप में तदर्थ बोनस देने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर, राज्य कर्मचारियों को, जो राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे मेट्रिक्स के पे लेवल L-12 अथवा ग्रेड-पे 4800 रुपए और उससे कम में वेतन आहरित कर रहे हैं, उन्हें वर्ष 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस स्वीकार किया गया है।

तदर्थ बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियां 7000 रुपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। तदर्थ बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6774 रुपए तदर्थ बोनस देय होगा। जिसमें से 75 प्रतिशत राशि नकद तथा 25 प्रतिशत राशि कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। तदर्थ बोनस पंचायत समिति एवं जिला परिषद कर्मचारियों को भी देय होगा। तदर्थ बोनस का अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 406 करोड़ रुपए होगा।

Published on:

13 Oct 2025 09:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / दिवाली पर भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

