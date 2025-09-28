बाजारों में 7 दिन दीपावली फेस्टिवल सजेंगे चौपड़-दरवाजे, बनेंगे स्वागत द्वार

अधिकतर बाजारों में 22 अक्टूबर तक रोशनी होगी। कुछ बाजारों में 16 अक्टूबर से रोशनी शुरू हो जाएगी। व्यापारियों ने 7 दिन दीपावली फेस्टिवल मनाने की तैयारी की है। सामूहिक सजावट में व्यापारी इस बार स्वदेशी अपनाने का संदेश देंगे, वहीं लोगों को जीएसटी के फायदे भी बताए जाएंगे। इसके लिए बाजारों में जगह-जगह स्वदेशी अपनाने और जीएसटी के फायदों के बैनर आदि लगे होंगे। छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और पांचबत्ती पर आकर्षक स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। बाजारों में जगह-जगह विशेष झांकियां भी देखने को मिलेंगी। एमआइ रोड पर रविवार को सजावट का काम शुरू होगा।