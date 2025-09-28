बाजारों में 7 दिन दीपावली फेस्टिवल सजेंगे चौपड़-दरवाजे, बनेंगे स्वागत द्वार

Photo: patrika Network
Diwali Festival Jaipur: जयपुर. बाजारों में दीपावली की सामूहिक सजावट को लेकर व्यापारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ बाजार सजने लग गए हैं। बाकि बाजारों में अगले सप्ताह तक सजावट का काम शुरू हो जाएगा। इस बार बाजारों में 5 से 7 दिन तक रोशनी होगी। 17 अक्टूबर से सामूहिक सजावट से बाजार जगमग हो उठेंगे।
अधिकतर बाजारों में 22 अक्टूबर तक रोशनी होगी। कुछ बाजारों में 16 अक्टूबर से रोशनी शुरू हो जाएगी। व्यापारियों ने 7 दिन दीपावली फेस्टिवल मनाने की तैयारी की है। सामूहिक सजावट में व्यापारी इस बार स्वदेशी अपनाने का संदेश देंगे, वहीं लोगों को जीएसटी के फायदे भी बताए जाएंगे। इसके लिए बाजारों में जगह-जगह स्वदेशी अपनाने और जीएसटी के फायदों के बैनर आदि लगे होंगे। छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और पांचबत्ती पर आकर्षक स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। बाजारों में जगह-जगह विशेष झांकियां भी देखने को मिलेंगी। एमआइ रोड पर रविवार को सजावट का काम शुरू होगा।
सजावट में रियायती दर पर बिजली देने के लिए डिस्कॉम प्रशासन और विज्ञापन में छूट के लिए ज्ञापन सौंपे हैं। - सुभाष गोयल, अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ
बाजारों में एक सप्ताह का दीपावली फेस्टिवल मनाया जाएगा। अगले सप्ताह से बाजारों में सजावट का काम शुरू हो जाएगा। बाजारों को स्वदेशी थीम पर सजाया जाएगा। - सुरेश सैनी, महामंत्री जयपुर व्यापार महासंघ
व्यापारियों ने सामूहिक सजावट में 10 दिन के लिए विज्ञापनों में छूट मांगी है। इसे लेकर जयपुर व्यापार महासंघ ने हैरिटेज नगर निगम महापौर कुसुम यादव और ग्रेटर निगम महापौर सौया गुर्जर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपे।
व्यापारियों की पुलिस प्रशासन के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने बाजारों से अतिक्रमण हटाने, पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने व सुरक्षा को लेकर बाजारों में पुलिसकर्मी तैनात करने की बात कही। व्यापारियों ने त्योहारी सीजन में बाजारों में दो घंटे की पार्किंग व्यवस्था लागू कराने की बात भी कही।
