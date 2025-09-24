कोटा पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से गुजरात के दो व्यापारियों को बचाया

फिरौती की रकम लेने के लिए बदमाशों के तीन साथी इल्लु, आमान पठान व सद्दाम अमरावती से निकल गए, जबकि मोहम्मद जुनैद और नेहाल अहमद दोनों व्यापारियों को अपनी कार में डालकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान पहुंचे। कोटा से वे सवाई माधोपुर होते हुए दिल्ली जाने की फिराक में थे। इन्होंने अमीर व प्रतिष्ठित लोगों का आर्थिक शोषण करने के लिये एक संगठित गिरोह बना रखा था। अपहरण करने के बाद पिस्टल की नोक पर गिरोह में शामिल महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर छवि धूमिल करने की धमकी देकर फिरौती की मांग कर रुपए ऐंठते थे।

एसपी गौतम ने बताया कि इस गिरोह ने पहले भी कई वारदातें की हैं। उन्होंने जयपुर के एक व्यक्ति को ब्लैकमेल कर 8 लाख रुपए, महाराष्ट्र के एक राजनेता का अपहरण कर 11 लाख रुपए और एक शिक्षक से 2 लाख रुपए वसूले थे। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जुनैद पुत्र मोहम्मद इमरान (30) और नेहाल अहमद पुत्र फिरोज अहमद (26) महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले हैं।