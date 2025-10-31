7 हजार स्लीपर बसों का चक्काजाम, लाखों यात्री फंसे, फिलहाल जयपुर हड़ताल से बाहर, RTO की सख्ती से नाराज ऑपरेटर

जैसलमेर व जयपुर में हादसे के बाद परिवहन विभाग की लगातार कार्रवाईयों से बस मालिकों में हड़कंप मच गया है। जिसके कारण बस मोटर आपरेटर्स ने अब भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर को छोड़कर पूरे राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। रात से स्लीपर बसों का चक्काजाम हो गया है। जयपुर में करीब 1000 बसों को छोड़कर पूरे राजस्थान में करीब 7 हजार बसों का चक्का जाम है।