चलती ट्रेन में सोने के जेवर चोरी, महिला कोटा से आ रही थी जयपुर, बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

एआई से बनाई गई तस्वीर..
जयपुर। कोटा से जयपुर आ रही ट्रेन में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दो साल के बच्चे के साथ आ रही महिला के साथ वारदात हुई है। चलती ट्रेन में बैग में से लाखों रुपए के जेवर चोरी किए गए है। पीड़िता मेघा कंवर निवासी डडवाड़ा, कोटा की ओर से जीआरपी, रेलवे स्टेशन दुर्गापुरा में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
पीड़िता मेघा ने बताया कि वह 15 अक्टूबर को कोटा से जयपुर आ रही थी। दोपहर करीब दो बजे ट्रेन कोटा से रवाना हुई। शाम करीब पांच बजे ट्रेन जयपुर में सांगानेर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। जयपुर में सांगानेर रेलवे स्टेशन तक मेघा ने बैग को अपने पास पकड़े रखा।
लेकिन सांगानेर स्टेशन आने पर वह खड़ी हो गई। क्योंकि उसे दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर उतरना था। लेकिन इस दौरान ट्रेन में धक्का मुक्की शुरू हो गई। पीड़िता का कहना है कि इस दौरान बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शाम करीब 5 बजकर 50 मिनट पर ट्रेन दुर्गापुरा पहुंची। इसके बाद पीड़िता ने अपना बैग देखा तो उसमें रखे डिब्बे में से उसके करीब पांच तोला सोने के जेवर चोरी हो गए। जिनकी लागत करीब सात लाख रुपए है।
रिपोर्ट में बताया कि बदमाश उसके बैग से सोने का बड़ा नेकलेश, एक जोड़ी बड़े कानों के झाले, राखड़ी, शिश पट्टी, दो अंगूठी, सोने के छोटे टॉप्स चोरी कर लिए। जीआरपी की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
