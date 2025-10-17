चलती ट्रेन में सोने के जेवर चोरी, महिला कोटा से आ रही थी जयपुर, बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

लेकिन सांगानेर स्टेशन आने पर वह खड़ी हो गई। क्योंकि उसे दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर उतरना था। लेकिन इस दौरान ट्रेन में धक्का मुक्की शुरू हो गई। पीड़िता का कहना है कि इस दौरान बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शाम करीब 5 बजकर 50 मिनट पर ट्रेन दुर्गापुरा पहुंची। इसके बाद पीड़िता ने अपना बैग देखा तो उसमें रखे डिब्बे में से उसके करीब पांच तोला सोने के जेवर चोरी हो गए। जिनकी लागत करीब सात लाख रुपए है।