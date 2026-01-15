Army Day Parade 2026: जयपुर की सड़क पर टैंक, तोप, मिसाइल ने दिखाई सैन्य ताकत, हेलिकॉप्टर से बरसे फूल

जयपुर। गुलाबी नगरी जयपुर आज इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का साक्षी बना। भारतीय सेना का 78वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली और आर्मी कैंट से बाहर राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया गया। जगतपुरा स्थित हरे कृष्णा मार्ग (महल रोड) पर भव्य सेना दिवस परेड के जरिए जयपुर सैन्य शौर्य, पराक्रम और अनुशासन का मंच बना। जयपुर की सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका लॉन्चर को आम लोगों ने देखा। वहीं, वायुसेना के अपाचे हेलिकॉप्टर ने आसमान में दुश्मनों के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए।