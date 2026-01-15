Army Day Special: शादी के 2 साल बाद हुए शहीद, एक ही रेजिमेंट में थे दो भाई, 3 वीरांगनाओं को मिला सम्मान, रुला देगी शाहदत की ये कहानियां

शादी को भी ज्यादा समय नहीं बीता था और उनकी बेटी किस्मत भी उस वक्त केवल दो साल की ही थी। श्रीलंका जाते वक्त वे दो दिन के लिए घर आए थे। दो महीने बाद ही उनकी शहादत की खबर आ गई। उन्होंने कहा कि जब भी वह पल याद आता है तो आंखें भर आती हैं। आज भी सबसे गहरा दर्द यही है कि वे अपने पति को अंतिम बार देख तक नहीं सकीं। शहादत के वक्त उनका ट्रक ब्लास्ट में उड़ गया था, जिससे उनका पार्थिव शरीर घर नहीं लाया जा सका। सेना की ओर से केवल उनका सामान ही परिवार को सौंपा गया। उन्होंने कहा, वही सामान आज उनकी आखिरी निशानी है, जिसे सालों से सहेज कर रखा हुआ है। अब उन्हीं यादों के सहारे जिंदगी चल रही है।